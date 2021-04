Campeona olímpica de judo: la pandemia hace que muchos no lleguen en su mejor nivel a los JJOO

MADRID, España - La argentina Paula Pareto, campeona olímpica de judo, lamenta que la falta de torneos derivada de la pandemia de coronavirus le haya impedido alcanzar el nivel adecuado para afrontar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en los que "todo puede pasar".

Tras firmar un quinto puesto en el Gran Premio de Antalya, Pareto concedió una entrevista a la Federación Internacional de Judo (IJF, por sus siglas en inglés) en la que aseguró que "la calidad del judo se ha resentido" por la crisis sanitaria, "pero es bueno verlo y admitirlo para poder remediarlo".

"Necesito más entrenamientos y torneos. Antes de Río 2016 hice muchos, tanto en Europa como en Japón, y eso me permitió mejorar porque corregí errores y llegué a los torneos muy en forma. Esta vez es diferente por la pandemia", afirmó Pareto el 6 de abril.

"Muchos amigos de Europa y Japón quieren ayudarnos, pero es difícil. Así que entreno con tres o cuatro chicas que son siempre las mismas y por eso, cuando salimos, vemos que tenemos que mejorar. No estamos al nivel adecuado", admitió.

"Por ahora seguiré entrenando en Argentina y cruzaré los dedos para que todo vaya mejor", añadió la campeona olímpica de los 48 kg (105 libras), que es doctora de profesión.

"El objetivo son los Juegos Olímpicos. Luego ya veremos. Lo daré todo para intentar ganar una medalla, pero todo puede pasar. Lo importante es darlo todo", dijo Pareto.

PARETO DICE QUE PODRÍA DEJAR EL JUDO TRAS LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE TOKIO 2020

"No sé si seguiré después de los Juegos Olímpicos porque tengo dos lesiones persistentes y el cuerpo empieza a notar todos estos años de trabajo. También me han operado de la espalda. Todo esto hace que vaya a Japón a darlo todo en las mejores condiciones posibles", insistió Pareto, de 35 años.

Sobre su actuación en Turquía, donde perdió el combate por la medalla de bronce, dijo que físicamente se sintió bien, aunque "el tatami era demasiado resbaladizo" y la molestó "desde el primer combate".

"Después, siempre es difícil marcar la diferencia cuando el rival es del mismo nivel. Pero bueno, me voy con información y sensaciones positivas que me permitirán trabajar bien ante los próximos compromisos", apuntó.

Sobre los 'shidos', puntos de penalización en sus combates, Pareto comentó: "Siempre he tenido este tipo de problemas porque ataco mucho y recibo muchos shidos. No siempre estoy de acuerdo, pero en el judo hay un árbitro y todos tenemos que respetar sus decisiones. Seguiré atacando porque es mi estilo y siempre quiero ganar por ippon. No voy a cambiar mi estilo por miedo a recibir una sanción".

"Mi judo no es el más bonito", señaló, "pero doy lo mejor de mí porque no siempre gana el mejor, sino el que más quiere ganar. La mente es esencial, el 85% del combate. He derrotado a rivales contra las que no tenía ninguna posibilidad gracias a la mente", aseguró Pareto.