Temperaturas frías y nieve en las montañas: esto es lo que se espera para el fin de semana

Otra tormenta primaveral se dirige al sur de California y esta vez se espera que traiga temperaturas frías en toda la región y un nuevo manto de nieve en nuestras montañas.

Las condiciones sombrías nublaron el sur del país el jueves cuando otro sistema se infiltró en la región. Este sistema no sólo trae consigo la posibilidad de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y granizo, sino también temperaturas más frías que se pronostican entre 10 y 20 grados por debajo de lo normal para esta época del año.

Se pronostica que las lluvias se dispersarán por toda la región hasta el viernes, pero no está previsto que traiga una cantidad significativa de lluvia debido a las temperaturas frías que estaremos experimentando.

Se estima que los totales de lluvia serán de aproximadamente media pulgada en la mayoría de las áreas.

Esta tormenta tiene el potencial de traer los niveles de nieve más bajos de la temporada. El clima invernal continuará en las montañas del sur de California a medida que los niveles de nieve descenderá a 3,000 pies, lo que creará condiciones potencialmente peligrosas en los pasos de montaña.

Una advertencia de tormenta invernal y un aviso de clima invernal están vigentes para nuestras montañas y permanecerán vigentes hasta el viernes por la noche. En elevaciones superiores a 3000 pies pueden experimentar nieve, ráfagas de viento y temperaturas gélidas.

Esta breve tormenta no durará mucho ya que se espera que las condiciones mejoren y se sequen el viernes por la noche, lo que hará que el sábado y el domingo estén despejados.

