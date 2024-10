Subastan por un récord de $4.39 millones la pelota del jonrón 50 Shohei Ohtani 

Fue una noche que quedará grabada en los anales de la historia del béisbol para siempre: una noche en la que Shohei Ohtani no solo sumó a su creciente lista de logros, sino que también redefinió los límites de la grandeza.

La pelota de su histórico jonrón número 50, el golpe final que aseguró su lugar como miembro fundador del exclusivo club 50/50 de las Grandes Ligas de Béisbol (50 jonrones, 50 bases robadas en una temporada), acaba de ser subastada por la asombrosa suma de $4.39 millones.

Esta no es solo otra pieza de recuerdo: es una reliquia de una era, un recordatorio tangible del momento en el que Ohtani se convirtió en algo más que un jugador. Se convirtió en una leyenda.

La subasta, realizada por Goldin Auctions, rompió récords anteriores, convirtiendo a esta pelota en la más cara jamás vendida en el deporte.

Postores de todo el mundo compitieron por este pedazo de historia, lo que elevó el precio más allá de las expectativas de todos. Para poner esto en perspectiva, el récord anterior para una pelota de béisbol era la pelota del jonrón número 70 de Mark McGwire en la temporada de 1998, que se vendió por $3.05 millones. La pelota de Ohtani no solo la superó, sino que la arrasó.

“Shohei Ohtani hizo historia con esta pelota de béisbol y ahora, con el precio de venta más alto jamás vendido por una pelota, esta legendaria pieza de memorabilia deportiva ha vuelto a hacer historia”, dijo a ESPN Ken Goldin, fundador y director ejecutivo de la casa de subastas, expresando su asombro por la venta.

Goldin destacó el interés mundial y lo calificó como un testimonio del impacto de Ohtani, no solo en el béisbol, sino en todo el mundo deportivo.

La noche que sacudió al mundo del béisbol

El 19 de septiembre de 2024 será para siempre una noche que los fanáticos de los Dodgers, y los fanáticos del béisbol en general, nunca olvidarán.

Enfrentando a los Miami Marlins, y con los Dodgers necesitando una victoria para asegurar un lugar en la postemporada, Ohtani dio una clínica ofensiva como nunca antes se había visto en la liga.

Ohtani bateó 6 de 6, acumuló 10 carreras impulsadas y conectó tres jonrones, incluido ese icónico tiro número 50 que solidificó su lugar en los libros de historia.

Pero No se trataba solo de poder en el plato. Ohtani, que ya era una superestrella de doble amenaza, también se robó dos bases esa noche, lo que elevó su total de la temporada a un asombroso total de 51 bases robadas. Con cada swing y cada carrera por las bases, Ohtani estaba reescribiendo las reglas de lo que un hombre puede hacer en un diamante de béisbol.

Su jonrón número 50 llegó en la séptima entrada, un tiro imponente que hizo que el loanDepot Park se volviera loco. El aficionado que tuvo la suerte de atrapar la histórica pelota sabía que tenía algo especial en sus manos y, según se informa, rechazó una oferta de los Dodgers por $300,000 en el acto.

En cambio, llevaron la pelota a Goldin, donde la venta culminó en un día de pago récord.

El sueño del coleccionista

Para el comprador de la histórica pelota 50/50, no se trata solo de poseer una pieza de recuerdo deportivo, se trata de aferrarse a un momento en el tiempo. Un momento que nunca se repetirá.

La noche de Ohtani, en la que el equipo ganó 50/50, no fue solo un partido más; fue el nacimiento de una nueva era en el béisbol, una que las generaciones futuras recordarán con reverencia.

La casa de subastas describió la pelota como “una de las piezas de recuerdo deportivo más significativas que jamás se hayan subastado”. Y tienen razón. No fue solo un momento que cambió el juego para Ohtani; fue un momento que cambió el juego para el béisbol.

La oferta ganadora puede haber tenido un precio elevado, pero para el propietario, es un precio pequeño a pagar por una pieza de inmortalidad. Como dijo Goldin, esta pelota “hizo historia dos veces”: una vez cuando Ohtani la estrelló contra las gradas y otra cuando se convirtió en la pelota de béisbol más cara jamás vendida.

La pregunta ahora es: ¿qué hará Shohei Ohtani a continuación?

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.