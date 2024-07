Shohei Ohtani conecta el primer jonrón de un jugador de los Dodgers en el Juego de Estrellas desde 1996

Shohei Ohtani agregó otra novedad a su currículum único: primer jugador en obtener una victoria y conectar un jonrón en el Juego de Estrellas.

“Realmente no he bateado bien durante el Juego de Estrellas, así que me siento aliviado de haber puesto una buena pelota en juego”, dijo Ohtani a través de un traductor después de poner adelante a la Liga Nacional con un jonrón de tres carreras el martes. la derrota de la noche por 5-3 ante el estadounidense.

Ohtani había acertado 1 de 4 con un par de bases por bolas y un ponche en tres Juegos de Estrellas anteriores. El primer All-Star bidireccional durante tres años consecutivos hasta 2023, obtuvo la victoria en el juego de 2021 en el Coors Field de Denver.

Ohtani recibió base por bolas en la primera entrada contra Corbin Burnes de Baltimore, luego llegó al plato en la tercera después de que Jurickson Profar conectó un sencillo al inicio y Ketel Marte alcanzó un hit de 109.5 mph que se desvió en el segunda base Marcus Semien.

Tanner Houck se quedó atrás 2-0 en el conteo y Ohtani lanzó un splitter por el centro del plato 400 pies, media docena de filas hasta los asientos del jardín derecho para su primer jonrón del Juego de Estrellas.

“Realmente estaba concentrado en tener un turno al bate regular como si estuviera en la temporada regular”, dijo Ohtani.

Tiene 1 de 5 con tres bases por bolas contra Houck, conectó un sencillo productor mientras lanzaba a los Angelinos de Los Ángeles a una victoria por 8-0 en Boston el 5 de mayo de 2022.

“Un splitter, justo abajo, en el medio”, dijo Houck sobre el jonrón del Juego de Estrellas. “Aléjalo un poco más, tal vez con un tono un poco mejor”.

Ohtani está bateando .316 con 29 jonrones, 69 carreras impulsadas y 23 bases robadas, la mayor cantidad de la Liga Nacional, para los Dodgers de Los Ángeles. Se convirtió en el primer jugador de los Dodgers en conectar un jonrón en un Juego de Estrellas desde Mike Piazza ante Charles Nagy de Cleveland en 1996 en el Veterans Stadium de Filadelfia.

Ohtani, cuatro veces All-Star y jugando 11 días después de cumplir 30 años, estuvo en la Liga Nacional por primera vez después de dejar a los Angelinos para firmar un contrato récord de 700 millones de dólares y 10 años con los Dodgers. No lanzará esta temporada luego de una cirugía de codo en septiembre pasado.

En uno de los enfrentamientos más destacados de la noche, Ohtani se enfrentó al relevista de Oakland Mason Miller en el quinto. Miller lo inició con un strike cantado en un lanzamiento de 100.6 mph en la esquina interior, luego lanzó un slider hacia adentro. Ohtani realizó un lanzamiento de 101,8 mph en el fondo de la zona para el segundo strike, luego lanzó un slider con su pie trasero.

“En general, muy pesado”, dijo Ohtani. “Hizo muchos lanzamientos de muy buena calidad”.

Miller enfrentó a Ohtani con un plan.

“Solo estaba tratando de ejecutar rectas hacia abajo. Sé que una vez que establecí eso, el control deslizante de abajo estará abierto, así que me puse manos a la obra”, dijo Miller.