Serie Mundial entre los Yankees y los Dodgers: este el calendario de los partidos 

Será Nueva York contra Los Ángeles con un campeonato en juego.

La Serie Mundial de 2024 presenta una batalla de peso pesado entre los Dodgers de Los Ángeles, número 1, y los Yankees de Nueva York, número 1. Es la primera vez que las dos potencias de los grandes mercados se enfrentarán por el campeonato desde 1981.

Los Dodgers están marcando su cuarta aparición en la Serie Mundial desde 2017 y están buscando su primer campeonato en una temporada completa desde 1988 (Los Ángeles lo ganó todo en la temporada 2020 acortada por la pandemia y de 60 juegos).

El club de Dave Roberts reservó su último viaje a la Serie Mundial al derrotar a los Padres de San Diego, número 4, en cinco juegos y ganar el banderín de la Liga Nacional sobre los Mets de Nueva York, número 6, en seis juegos.

Mientras tanto, los Yankees están de vuelta en la Serie Mundial por primera vez desde su temporada de campeonato de 2009. El equipo de Aaron Boone eliminó a los Kansas City Royals, número 5, en cinco juegos antes de derrotar a los Cleveland Guardians, número 2, en cinco juegos por el banderín de la Liga Americana.

El enfrentamiento Dodgers-Yankees verá a las dos mayores estrellas del béisbol haciendo su debut en la Serie Mundial: Aaron Judge y Shohei Ohtani. Pero, ¿qué superestrella saldrá victoriosa?

Desde la fecha de inicio hasta el calendario y más, aquí está todo lo que debe saber sobre la Serie Mundial de este año:

¿Cuándo comienza la Serie Mundial entre los Yankees y los Dodgers?

El primer juego de la Serie Mundial está programado para el viernes 25 de octubre.

¿Cuántos juegos hay en la Serie Mundial?

La ronda del campeonato de los playoffs de la MLB es al mejor de siete.

¿Cuál es el formato de la Serie Mundial?

La Serie Mundial tiene un formato 2-3-2, donde el equipo con la mejor clasificación es anfitrión de los Juegos 1 y 2, junto con los Juegos 6 y 7 si es necesario.

¿Quién tiene ventaja de local en la Serie Mundial entre los Yankees y los Dodgers?

Los Dodgers tuvieron un mejor récord en la temporada regular (98-64) que los Yankees (94-68), lo que le dio a Los Ángeles la ventaja de local en la Serie Mundial.

¿Cuál es el calendario de la Serie Mundial entre los Yankees y los Dodgers?

Aquí hay un vistazo completo al calendario de la Serie Mundial (* = si es necesario):

Juego 1: Yankees en Dodgers, viernes 25 de octubre, 8:08 p.m. ET/5:08 p.m. PT

Juego 2: Yankees en Dodgers, sábado 26 de octubre, 8:08 p.m. ET/5:08 p.m. PT

Juego 3: Dodgers en Yankees, lunes 28 de octubre, 8:08 p.m. ET/5:08 p.m. PT

Juego 4: Dodgers vs. Yankees, martes 29 de octubre, 8:08 p.m. ET/5:08 p.m. PT

Juego 5*: Dodgers vs. Yankees, miércoles 30 de octubre, 8:08 p.m. ET/5:08 p.m. PT

Juego 6*: Yankees vs. Dodgers, viernes 1 de noviembre, 8:08 p.m. ET/5:08 p.m. PT

Juego 7*: Yankees vs. Dodgers, sábado 2 de noviembre, 8:08 p.m. ET/5:08 p.m. PT

¿En qué canal de televisión se transmite la Serie Mundial entre los Yankees y los Dodgers?

Todos los juegos de la Serie Mundial se transmitirán por Fox.

Cómo ver en vivo la Serie Mundial Yankees vs. Dodgers en línea

La acción también estará disponible para ver en FoxSports.com y la aplicación Fox Sports.

¿Cuántas veces jugaron los Dodgers y los Yankees en la Serie Mundial?

Este será el 12.° enfrentamiento entre los Dodgers y los Yankees en la Serie Mundial. Nueva York ganó ocho de los 11 enfrentamientos anteriores.

¿Cuántas apariciones en la Serie Mundial tienen los Yankees?

Los Bombarderos del Bronx están haciendo su 41.° aparición en el Clásico de Otoño, un récord de la MLB.

¿Cuántas Series Mundiales han ganado los Yankees?

Los Yankees salieron victoriosos en 27 de sus 40 apariciones anteriores en la Serie Mundial, lo que les da la mayor cantidad de campeonatos en la historia de la MLB.

¿Cuántas apariciones en la Serie Mundial tienen los Dodgers?

Esta será la 13.° vez que los Dodgers jueguen en el Clásico de Otoño.

¿Cuántas Series Mundiales han ganado los Dodgers?

Los Ángeles posee seis campeonatos, lo que los ubica en el sexto lugar en la historia.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.