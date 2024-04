Corrigen errores ortográficos en la estatua de Kobe Bryant fuera del estadio Crypto.com

En una historia de meticulosidad y dedicación a la perfección, la icónica estatua de Kobe Bryant afuera de Crypto.com Arena ha sufrido una transformación, corrigiendo errores ortográficos notables que empañaron su inauguración inicial hace apenas un mes.

Con una altura de 19 pies, el monumento de bronce, que captura la pose legendaria de Kobe después de su notable partido de 81 puntos contra Toronto en 2006, tenía mal escritos los nombres de dos estrellas del baloncesto. El nombre de José Calderón fue grabado erróneamente como “José Calderson”, mientras que Von Wafer fue conmemorado como “Vom Wafer”.

La palabra “decisión” también fue impresa erróneamente como “decición”, arrojando una sombra sobre un tributo que de otro modo sería inmaculado al fallecido ícono de los Lakers. Además, hubo un error en el lado donde se escribieron los logros profesionales de Bryant.

Los fanáticos leales, siempre atentos a los detalles, notaron rápidamente estas discrepancias. Holden Moser, un devoto seguidor de los Lakers, expresó su sorpresa y comentó: “Como una estatua de un gran jugador, piensas que querrás esforzarte tanto y asegurarte de no cometer ningún error en ella”.

El escrutinio se extendió más allá de la propia estatua, y surgieron especulaciones sobre la precisión del informe del goleador de ese partido histórico. Sin embargo, un informe de goleador firmado subastado en 2020 no reveló tales errores, lo que generó preguntas sobre el origen de los errores ortográficos.

La organización de los Lakers, conocida por defender el legado de Kobe con la mayor reverencia, abordó rápidamente el tema. “Somos conscientes de esto desde hace algunas semanas y ya estamos trabajando para corregirlo pronto”, aseguraron, señalando su compromiso de honrar impecablemente la memoria de Kobe.

Un avance rápido hasta el día de hoy, y la estatua de Kobe Bryant ha sido restaurada a su legítimo esplendor. Las renovaciones se completaron el martes por la mañana, justo a tiempo para el último partido en casa de los Lakers contra los Golden State Warriors.

La estatua, un punto focal para los fanáticos y un símbolo del legado perdurable de Kobe, ahora es un testimonio de la inquebrantable dedicación de los Lakers a la excelencia.

Mientras los fanáticos esperan ansiosamente la inauguración de dos estatuas adicionales en honor al legado de Kobe, uno no puede evitar maravillarse ante la resistencia y la devoción que continúan definiendo el espíritu de los Lakers y su amada Mamba.

