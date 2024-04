Lakers desperdician una ventaja de 20 puntos en la derrota 101-99 ante los Nuggets 

Quizás fue la altitud.

Jamal Murray logró una anotación de ultimo minuto y los Denver Nuggets se sobrepusieron a un déficit de 20 puntos para sorprender a los Lakers de Los Ángeles 101-99 y tomar una ventaja de 2-0 en la serie el lunes por la noche en el Ball Arena.

“Por supuesto, este fue un partido desgarrador”, dijo LeBron James, sorprendido, después de la derrota. “Nunca querrás perder un juego de esa manera”.

Los Lakers lideraron durante la mayor parte del juego, incluso por 20 puntos al comienzo del tercer cuarto. Pero como inevitablemente lo hacen, los campeones defensores se levantaron de la lona y se recuperaron para reducir la ventaja a 10 puntos al comenzar el último cuarto.

Fue entonces cuando el dos veces MVP Nikola Jokic tomó el mando y los Nuggets empataron el partido faltando poco más de un minuto.

Ambos equipos se turnaron para intercambiar canastas hasta que LeBron James falló un triple faltando 16 segundos, dándole a Murray la oportunidad de completar la remontada.

“Jamal Murray hizo un tiro difícil”, dijo decepcionante el entrenador en jefe de los Lakers, Darvin Ham, después del partido. “Desapareciendo hacia la línea de fondo a su derecha sobre AD [Anthony Davis] con el suyo y extendido tratando de competir. El chico hizo un tiro difícil”.

Anthony Davis lideró a los Lakers con 32 puntos y 11 rebotes, el máximo del juego. Jugó con resentimiento toda la noche después de que se anunciara más temprano ese mismo día que no fue seleccionado como finalista para el premio anual al Jugador Defensivo del Año de la NBA esta temporada. Davis comenzó el juego lanzando 14 de 15 tiros de campo.

“Hemos demostrado que somos más que capaces”, dijo Davis cuando se le preguntó cómo pensaba que habían jugado los Lakers en los dos primeros partidos de la serie como visitantes. “También hemos tenido tramos en los que no sabemos lo que estamos haciendo en ambos extremos de la cancha”.

A pesar del excelente juego de Davis, fue eclipsado por el dos veces MVP Nikola Jokic. “El Joker” finalizó con un triple-doble anotando 27 puntos, 20 rebotes y 10 asistencias. Murray anotó 20 puntos, pero ninguno más grande que su toque de timbre.

A diferencia del Juego 1, los Lakers obtuvieron el apoyo de sus jugadores de rol en el Juego 2.

D'Angelo Russell, quien rompió el récord de triples de los Lakers en una sola temporada este año, tuvo problemas en el Juego 1 el sábado al disparar un miserable 1 de 9 desde más allá del arco.

Russell estuvo al rojo vivo desde lo profundo del Juego 2. Comenzó acertando 6 de 6 desde lejos y terminó con 23 puntos.

“Hice tiros”, dijo Russell sobre su actuación en el Juego 2. “Los mismos que hice en el primer juego y fallé. Voy a seguir disparando. Mis compañeros de equipo confían en mí, así que intentaré no decepcionarlos”.

El segundo juego comenzó de manera similar al primer partido del sábado. Los Lakers tuvieron un comienzo rápido y abrieron una ventaja de dos dígitos. Ampliaron esa ventaja a 20 puntos a principios del tercer cuarto antes de que los campeones se recuperaran y respondieran al timbre.

“Sabemos que son un equipo de gran poder ofensivo. Sabemos que van a entrar en ritmo en algún momento y sabemos que van a hacer avances, especialmente en su propia cancha. Simplemente tenemos que resistirlo”, dijo James. “Obviamente perdimos una ventaja de 20 puntos. Eso es desafortunado, pero una ventaja de 20 puntos en esta liga no es segura, especialmente contra los campeones defensores”.

Denver tuvo una racha de 11-0 a mediados del tercer cuarto para reducir la ventaja a un solo dígito.

“Es un equipo duro. Hay que salir adelante”, dijo Ham. “No se puede quitar ninguna posesión. Tenemos que estar alerta en todo momento contra este club”.

Recortaron la ventaja a sólo dos puntos faltando seis minutos para el final del último cuarto, pero LeBron anotó triples consecutivos para detener la hemorragia.

Por segundo juego consecutivo, los Lakers perdieron la batalla de los rebotes 51-43 y fueron superados en puntos en la pintura, 54-38.

Los Lakers han perdido 10 juegos consecutivos ante los Nuggets y seis consecutivos en los playoffs, desde la barrida de cuatro juegos de Denver en las Finales de la Conferencia Oeste en mayo pasado.

La serie ahora se traslada a Hollywood en lo que parece ser una batalla emocionante y reñida entre dos equipos excelentes, pero la ventaja mental está claramente del lado de los Nuggets que tienen el número de los Lakers.

Uno debe preguntarse si LeBron y el Lake Show se preguntan en el vuelo de regreso si alguna vez podrán vencer a este equipo tal como está construido actualmente.

Los Lakers necesitan seguir encontrando formas de neutralizar a Jokic, mientras que Denver necesita lidiar con Davis y James. La respuesta podría ser continuar una guerra de desgaste contra el dúo dinámico después de que cada uno jugó más de 40 minutos en altitud en los dos primeros juegos de la serie.

Mientras tanto, los Lakers, para arruinar la defensa del título de Denver, necesitan obstaculizar y asfixiar a los cinco titulares de los Nuggets y ser capaces de aguantar la carga física de jugar muchos minutos contra un oponente superior a lo largo de una serie de siete juegos.

“Gana el tercer juego. Es así de simple. Gana. El tercer juego”. dijo Davis.

El tercer juego de la serie comienza el jueves por la noche desde el estadio Crypto.com a las 7:00 p.m.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.