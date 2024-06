Muere la leyenda de la NBA Jerry West a los 86 años

La leyenda de la NBA Jerry West murió el miércoles por la mañana, anunciaron los Clippers de Los Ángeles. Tenía 86 años.

“Jerry West, la personificación de la excelencia del baloncesto y amigo de todos los que lo conocieron, falleció pacíficamente esta mañana a la edad de 86 años”, escribieron los Clippers. “Su esposa, Karen, estaba a su lado”.

West fue seleccionado para el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial tres veces: como jugador (1980), miembro del equipo olímpico de Estados Unidos que ganó la medalla de oro en 1960 (2010) y como colaborador (2024).

Su currículum como jugador incluye 14 selecciones All-Star de la NBA, 12 selecciones All-NBA, cinco selecciones All-Defensive de la NBA, un campeonato de la NBA de 1972 con Los Angeles Lakers y la medalla de oro olímpica de 1960.

Fue director general de ocho campeonatos de la NBA con Los Angeles Lakers, ayudando a construir la dinastía “Showtime”. También trabajó en las oficinas centrales de los Memphis Grizzlies, los Golden State Warriors y los Clippers.

West está arraigado en la NBA hasta el día de hoy, ya que su silueta inspiró el logo de la liga.

