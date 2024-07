Nuevos uniformes del LA Galaxy y LAFC rinden homenaje al pasado y el futuro

A menos de dos semanas de su emocionante enfrentamiento en El Tráfico en el Rose Bowl, los dos equipos de la Major League Soccer (MLS) con sede en Los Ángeles están retrocediendo en el tiempo con un toque moderno.

Tanto LA Galaxy como LAFC estrenaron sus nuevos uniformes retrógrados durante sus partidos en casa el miércoles. Ambas camisetas rinden homenaje al pasado y al mismo tiempo abren un camino hacia el futuro.

El uniforme retrógrado del LA Galaxy es un tributo a su histórica historia. En asociación con Herbalife, el nuevo uniforme, que forma parte de la colección Adidas x MLS Archive, está inspirado en el icónico uniforme del equipo de 1996 que usó el club en su carrera inaugural hacia el campeonato de la Copa MLS.

El uniforme combina nostalgia y diseño contemporáneo al mismo tiempo que celebra la rica historia del equipo como el único club de la MLS en ganar cinco títulos de la Copa MLS.

Al estilo típico de LA Galaxy, el equipo agregó un giro cósmico al lanzamiento de su uniforme. Con el objetivo de capturar la imaginación de los fanáticos tanto cercanos como lejanos, el equipo colaboró ​​​​con Sent Into Space para lanzar literalmente su nuevo Retrograde Kit al espacio.

Este evento único subraya la ambición del LA Galaxy de alcanzar nuevas alturas tanto dentro como fuera del campo.

El homenaje a la rica historia de la cultura de campeonato del club funcionó en el campo el miércoles en su victoria por 3-2 sobre los Colorado Rapids en el Dignity Health Sports Park de Los Ángeles.

El kit LA Galaxy Retrograde está disponible para su compra en MLSStore.com, adidas.com y la tienda del equipo LA Galaxy en Dignity Health Sports Park.

LAFC no tiene la rica historia de casi 30 años en la MLS que tienen sus rivales, el LA Galaxy, por lo que, en lugar de su nuevo diseño de Retrograde Kit, decidieron darle un guiño y devolverlo a Los Ángeles en la década de 1970.

Durante su breve lapso de seis años como franquicia, LAFC lo ha mantenido simple con solo dos uniformes tradicionales de local y visitante. Por lo tanto, para su primera tercera camiseta, necesitaban brindar creatividad e inspiración a su apasionada base de fanáticos.

El uniforme, que cobró vida gracias a la floreciente y maravillosa escena del fútbol de Los Ángeles en la década de 1970, rinde homenaje a la era de las bolas de discoteca y las lámparas de lava con una combinación de colores marrón y crema, el escudo inaugural de la liga de 1996 y letras grandes y llamativas.

Si bien LAFC no lanzó su nuevo Retrograde Kit al espacio como sus rivales, sí agregaron un giro al incluir una chaqueta con el himno de Adidas y zapatos Gazelle inspirados en los años 70 con cada camiseta vendida.

LAFC presentó su nuevo uniforme inspirado en los años 70 durante una batalla crucial entre enemigos de la Conferencia Oeste con el primer lugar de la división en juego cuando bailaron con Real Salt Lake en el estadio BMO el miércoles.

Recién salido del tercer puesto con Uruguay en la Copa América el sábado, el delantero Christian Olivera anotó el primer gol del partido con un toque y precisión espectaculares cuando aprovechó un error del portero del RSL Zac MacMath.

Pero RSL igualaría más tarde en la primera mitad gracias a un desvío en un tiro libre del capitán del LAFC, Illie Sánchez. El costoso error significó que LAFC no saldría del partido con tres puntos o el primer lugar de la división. En cambio, sus rivales los superaron en la cima de la tabla.

El kit y la colección LAFC Retrograde están disponibles para su compra en línea en adidas.com y mlsstore.com, así como en la sede central de LAFC en el BMO Stadium.

