LA28 revela actualización de lugares para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles compartieron el viernes una actualización sobre las sedes que formarán parte de los Juegos Olímpicos de Verano cuando regresen a Los Ángeles por tercera vez histórica en 2028.

LA28, el comité organizador de Los Ángeles, compartió su propuesta el viernes para actualizar el plan del lugar. Se espera que LA28 publique un plan integral antes de los Juegos Olímpicos de París. programados para el 14 al 30 de julio de 2028.

No se espera que se construyan nuevas sedes permanentes en Los Ángeles, que fue nombrada ciudad anfitriona en 2017. La ciudad anteriormente fue sede de los Juegos Olímpicos de verano en 1984 y 1932.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, y el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, se reunieron en Exposition Park el lunes por la tarde para anunciar oficialmente las fechas de los Juegos Olímpicos de 2028.

En Estados Unidos se han celebrado ocho Juegos Olímpicos. Sólo Londres ha sido sede de tres Juegos Olímpicos y París se unirá al club de los tres veces anfitriones cuando se inauguren los Juegos de Verano de 2024, del 26 de julio al 11 de agosto.

“Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos representan el pináculo de la competencia y los logros atléticos, y estamos orgullosos de albergar los Juegos de Los Ángeles 2028 en algunos de los estadios y arenas más grandes jamás construidos”, dijo el presidente y presidente de LA28, Casey Wasserman.

“El plan de sede actualizado de LA28 proporcionará el escenario ideal de Hollywood para los mejores atletas del mundo, y elegir entre espectaculares sedes existentes, dondequiera que estén, en lugar de construir nuevos estadios permanentes o temporales, logra más de $150 millones en ahorros y nuevos ingresos para ayudar a mantener un presupuesto equilibrado. Esperamos asociarnos con estos lugares, y sus experimentados operadores y fuerza laboral, para brindar una experiencia incomparable a los atletas y fanáticos en 2028”.

Según el plan de sede actualizado, la gimnasia se realizará en el Crypto.com Arena del centro de Los Ángeles, la natación será en el SoFi Stadium en Inglewood y el baloncesto será en el Intuit Dome en construcción en Inglwood. Los eventos de atletismo permanecerán en el Los Angeles Memorial Coliseum, que también albergó eventos en 1932 y 1984.

Los planes para las ceremonias de apertura y clausura se mantienen sin cambios, y el Coliseo y el Estadio SoFi compartirán funciones.

El Área Recreativa de la Cuenca Sepúlveda (Sepulveda Basin) en el Valle de San Fernando albergará BMX Freestyle y BMX Racing junto con skate y también tiro con arco para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

El alcalde espera que el evento deportivo traiga un empuje económico a la ciudad.

Los clavados volverán a la misma piscina que albergó los eventos acuáticos en los Juegos Olímpicos de 1932 en Exposition Park. Long Beach albergará competencias de natación artística y paranatación, además de varios otros deportes que se anunciarán en una fecha posterior.

LA28 presentó las asignaciones de sedes actualizadas a la ciudad de Los Ángeles para su aprobación.

Fuera de la ciudad de Los Ángeles (requiere aprobación de la ciudad)

Natación olímpica (Inglewood)

Natación Paralímpica (Long Beach)

Natación artística olímpica (Long Beach)

Baloncesto olímpico (Inglewood_

Slalom olímpico en canoa hasta (Oklahoma City)

Ecuestre olímpica y paralímpica (Temecula)

Tiro olímpico y paralímpico, en una sede existente fuera de Los Ángeles

Fuera de la ciudad de Los Ángeles (no requiere aprobación de la ciudad)

Saltos olímpicos en la sede existente en Los Ángeles

Tiro con Arco Olímpico y Paralímpico (Sepulveda Basin)

BMX Freestyle Olímpico (Sepulveda Basin)

Carrera Olímpica de BMX (Sepulveda Basin)

Gimnasia Olímpica (artística, rítmica, trampolín): centro de Los Ángeles

Parque Olímpico de Skateboarding (Sepulveda Basin)

Skateboarding Olimpico (Sepulveda Basin)

Haga clic aquí para ver más actualizaciones del plan de sede de LA28.

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 están programados del 14 al 30 de julio de 2028.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.