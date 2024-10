Dos lanzadores japoneses se enfrentarán en el quinto partido entre Dodgers y Padres

El quinto partido de la NLDS entre los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego no solo decidirá quién jugará contra los Mets de Nueva York por el banderín de la Liga Nacional. También contará con algo de historia.

El partido decisivo del viernes será el primer enfrentamiento de lanzadores abridores nacidos en Japón en la historia de la postemporada de la MLB, ya que el lanzador derecho de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, se enfrentará al veterano de los Padres, Yu Darvish.

Después de pasar siete temporadas con los Orix Buffaloes en la Nippon Professional Baseball de Japón, Yamamoto se asoció con su compatriota Shohei Ohtani al firmar un contrato de 12 años y $325 millones con los Dodgers. Yamamoto, de 26 años, terminó la temporada regular con un récord de 7-2 y una efectividad de 3.00 en 18 aperturas.

Por otro lado, Darvish ha estado en Estados Unidos desde que debutó con los Rangers de Texas en 2012. Ha jugado para cuatro equipos de la MLB, incluidos los Dodgers, y ha sido seleccionado para cinco Juegos de Estrellas. El veterano, que cumplió 38 años en agosto, tuvo marca de 7-3 con efectividad de 3.31 en 16 aperturas en 2024.

Tanto Yamamoto como Darvish ya lanzaron en la Serie Divisional de la Liga Nacional entre los Dodgers y los Padres, pero no se enfrentaron entre sí. Yamamoto no tuvo decisión en la victoria de los Dodgers en el Juego 1, después de permitir cinco carreras en tres entradas. Darvish estuvo brillante en el juego siguiente, ya que ayudó a los Padres a empatar la serie en el Juego 2 con siete entradas de una carrera.

Entre la temporada regular y la postemporada, los Dodgers tienen marca de 1-2 en las aperturas de Yamamoto contra los Padres. Por el contrario, los Padres tienen marca de 3-1 en las aperturas de Darvish contra su ex equipo.

Yamamoto será el primero en subir al montículo el viernes y el primer lanzamiento en el Dodger Stadium está programado para las 5:08 p. m., hora del Pacífico.

