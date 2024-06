Los Lakers contratan a JJ Redick como su  próximo entrenador 

Casi dos meses después de que terminó su temporada, Los Angeles Lakers finalmente encontraron a su nuevo entrenador.

Según Adrian Wojnarowski de ESPN, la próxima voz de los Lakers es familiar en el exjugador de la NBA, presentador de podcasts y locutor de ESPN JJ Redick.

Redick, que no tiene experiencia como entrenador en ningún nivel, es una elección audaz para una franquicia con una gran historia como los Lakers.

El ascenso de Redick en su carrera postjugador ha sido meteórico. Durante la temporada de burbujas de 2020, la primera incursión de Redick en la radiodifusión fue con su propia productora llamada ThreeFourTwo Productions. El primer contenido de la compañía fue un podcast presentado por Redick llamado “El viejo y los tres”.

Tras retirarse de la NBA después de la temporada 2021, Redick fue contratado como analista por ESPN e hizo su debut el 3 de noviembre de 2021 como analista de estudio para la cobertura de la cadena de un juego entre los Brooklyn Nets y Atlanta Hawks.

El ascenso de Redick fue destacado. Dentro de los pasillos de ESPN, su voz se convirtió en sinónimo de análisis agudo y comentarios perspicaces. Nada de eso fue una sorpresa para quienes, como yo, seguimos su carrera como jugador.

Redick aprendió el juego del entrenador elegido para el Salón de la Fama, Mike Krzyzewski, en Duke, donde fue dos veces All-American y Jugador Universitario Nacional del Año en 2006.

El Orlando Magic lo seleccionó ese mismo año y rápidamente ayudó a llevarlos a las Finales de la NBA de 2009, donde perdieron ante los Lakers en cinco juegos.

Redick llegó a Los Ángeles en 2013 con los Clippers, donde jugó cinco temporadas para el equipo, ayudándolos a llegar a los playoffs en las cinco. Fue en el estadio anteriormente conocido como Staples Center donde rápidamente supimos que el coeficiente intelectual de baloncesto de Redick estaba fuera de serie y que un día estaría destinado a algo más que la cabina de transmisión.

El jueves, apenas tres años después de su retiro, ese potencial se hizo realidad cuando los Lakers lo nombraron el entrenador número 27 en la historia de la franquicia.

Redick es considerado el entrenador de jugadores y muchos dentro de la organización de los Lakers lo han comparado con un joven Pat Riley.

Como jugador, la carrera de Redick estuvo definida por su precisión y comprensión del juego. Algo que se muestra plenamente en su nuevo podcast con su ahora jugador estrella, LeBron James. El podcast, que se lanzó durante la postemporada, se llama "Mind the Game" y está coproducido por las respectivas productoras de Redick y James.

Muchos creyeron que fueron esas conversaciones con James en el podcast las que pusieron a Redick en el radar de los Lakers. En el programa, los dos analizan las X y las O del juego y discuten estrategias tardías y posicionamiento defensivo. Redick y James ahora traerán el mismo enfoque meticuloso a las bancas de los Lakers durante la próxima temporada.

Redick fue un francotirador a lo largo de su carrera y se espera que enfatice los tiros de tres puntos, el ritmo y el espacio mientras intenta rejuvenecer la ofensiva de los Lakers.

Redick se entrevistó con los Lakers durante el fin de semana y fue contratado unos días después. Su contratación se produce a menos de una semana del Draft de la NBA de 2024.

Redick tendrá que aprender en el trabajo lo más rápido posible. Su primer paso será contratar personal, con suerte con algunos entrenadores en jefe veteranos como asistentes. Redick conoce muy bien la presión que conlleva la posición de alto perfil como entrenador en jefe de los Lakers.

Con estrellas como James y Anthony Davis en la plantilla, Redick buscará hacer de los Lakers un contendiente al campeonato tanto esta temporada como en el futuro. Para lograrlo, necesitará fomentar una cultura ganadora y comprender la dinámica y los roles de una alineación repleta de estrellas.

Los fanáticos de los Lakers, conocidos por su pasión y altas expectativas, recibieron la noticia con una mezcla de entusiasmo y curiosidad. Las redes sociales están llenas de reacciones, y muchas son optimistas sobre lo que Redick puede aportar al equipo. Su reputación como una mente trabajadora y conocedora del baloncesto hace que los fanáticos tengan la esperanza de que pueda llevar a los Lakers de regreso a la contienda por el campeonato.

Sin embargo, esos mismos fanáticos estaban extasiados ante la perspectiva de que el dos veces entrenador en jefe del campeonato nacional de la NCAA, Dan Hurley, de Connecticut, asumiera el puesto. Pero Hurley rechazó la oferta de los Lakers de permanecer en UConn y perseguir un tercer título consecutivo.

Puede que Redick no haya sido la primera opción del equipo, pero en su nuevo rol, el futuro parece brillante. Su combinación de filosofía del baloncesto moderno y profundo respeto por las tradiciones del juego lo posicionan como un líder ideal para un equipo que busca recuperar su gloria. Con el campo de entrenamiento a la vuelta de la esquina, todos los ojos estarán puestos en Redick mientras comienza a dar forma a la próxima era del baloncesto de los Lakers.

El viaje de comentarista a entrenador está completo. JJ Redick está listo para escribir el próximo capítulo en la historia de los Lakers y, si su pasado sirve de indicación, será un viaje emocionante.

