LAFC golea 4-0 a los Rapids y avanza a la final de la Leagues Cup 

¿Recuerdas esa escena de Rocky II en la que Apollo Creed intenta incitar a un Rocky Balboa recientemente retirado para que le dé una revancha?

Bueno, como aprendió Creed, ten cuidado con lo que deseas.

Durante ocho largos meses, el Los Angeles Football Club ha estado obsesionado con su derrota ante el Columbus Crew en el Lower.com Field en la final de la MLS Cup 2023 en diciembre pasado.

Un clima abominable, condiciones de campo descuidadas y una falta de concentración de cuatro minutos marcaron la diferencia ese día en una derrota 2-1 ante el LAFC, poniendo fin a su sueño de repetir como campeones.

Ocho meses después, la revancha está programada, no por un trofeo de la MLS Cup, sino por otro trofeo.

El LAFC se llevó su boleto a la final de la Leagues Cup 2024 el miércoles con una goleada 4-0 a Colorado Rapids en el BMO Stadium en la semifinal.

Con la victoria, el LAFC se gana un lugar en la Copa de Campeones de la CONCACAF 2025.

Mateusz Bogusz anotó primero para el Black and Gold en el minuto 42 en una hermosa exhibición de destreza con los pases del LAFC. Ryan Hollingshead le pasó a Jesús Murillo, quien se la envió de vuelta a Hollingshead, pero el defensor engañó a su oponente y dejó que el balón pasara a Bogusz, quien estaba completamente desmarcado y la metió en el fondo de la red.

El LAFC agregó su segundo gol de la noche un par de minutos después con un potente disparo de Kei Kamara.

El segundo máximo goleador en la historia de la MLS enterró un remate con el pie derecho en el fondo de la red para darle a los Black and Gold una ventaja de 2-0 al descanso. Una vez más, Hollingshead fue el protagonista de la acción, saltando sobre un pase filtrado, cambiando de dirección y encontrando a Kamara totalmente desmarcado dentro del área.

El ganador de la Bota de Oro de la MLS 2023 de la temporada pasada agregó más goles en los primeros minutos de la segunda mitad.

Con su nuevo compañero de equipo y compatriota, Oliver Giroud, en el campo para comenzar los últimos 45 minutos, los dos delanteros franceses corrieron por el campo por el lado izquierdo del campo, con Bouanga desviando a su defensor hacia la derecha antes de colocar un tiro con la zurda en el segundo palo para el gol.

Lewis O'Brien abrió su cuenta con el LAFC con su primer gol para el Black and Gold en el minuto 75. El mediocampista inglés de 25 años, cedido por el Nottingham Forest, se encontró en el lugar correcto en el momento correcto justo fuera del centro del área de 18 yardas cuando su volea encontró el extremo derecho de la red para la ventaja de 4-0.

La revancha de la Copa MLS 2023 se llevará a cabo el 25 de agosto en el campo Lower.com en Columbus, Ohio.

