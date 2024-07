“Se lo prometí a mi abuela”: Boxeadora llega a los Juegos Olímpicos de París tras superar duras pruebas

Jennifer Lozano se ha convertido en una inspiración para niñas mexicoamericanas que desean perseguir sus sueños, pues logró superar una gran pérdida y canalizar su dolor para conquistar metas. A los 21 años, Lozano hace parte del equipo de boxeo que representa a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de París y debutará en su primera pelea este jueves 1 de agosto.

“Traviesa” es el apodo de la boxeadora Jennifer Lozano, la primera atleta olímpica en representar a Laredo, Texas. Después de que el apodo se hizo famoso, perdió a la persona que se lo dio.

“Mi abuela me llamaba ‘traviesa’ cuando estaba pequeña, porque estaba en todas partes, siempre causando problemas con mi hermano”, dijo Jennifer Lozano a NBC Sports en un podcast.

“Cuando se quedaba en la casa, la dejaba afuera”, dijo. “Hacía 110, 115 °F [afuera]. Yo estaba adentro con el aire acondicionado. Y ella decía: “¡Qué traviesa!”. Recordaba con cariño Lozano, quien decía que le abría la puerta poco después para dejarla entrar.

Años después, “Traviesa” era lo que coreaban cientos de seguidores en Laredo cuando le dieron la bienvenida a Lozano, pero quien solía ser su mayor fan ya no estaba entre ellos.

Sin embargo, la foto de ella permanece con Lozano en cada torneo, junto a una pequeña Torre Eiffel rosa, que se convirtió en el “ritual” de Lozano que se muestra en su página de los Juegos Olímpicos.

“Mi abuela creía en mí, cuando era niña, más que nadie”, dijo Lozano. “Siempre que iba a mi pelea, me animaba como loca”.

NBC/JENNIFER LOZANO

El apoyo de su abuela, Virginia Cuevas Sánchez, fue fundamental, especialmente durante los momentos difíciles de Lozano en la escuela.

Al igual que cerca del 95% de la población de Laredo, Lozano tiene raíces mexicanas, pero su acento español y la forma de su cuerpo la convirtieron en blanco de acoso escolar.

“Me miraban mal, me insultaban y me enviaban notas muy discretas”, dijo Lozano. “Me hacían tropezar y me pateaban. Nunca supe pelear. Nunca me gustó la violencia”.

Lozano recordó que cuando se lo contó a su abuela, ella le respondió mientras cocinaba: “Cariño, si alguien te golpea, devuélvele el golpe. No lo permitas”.

Las palabras de la abuela inspiraron a Lozano a probar el boxeo inicialmente como mecanismo de defensa.

“Incluso sabiendo las cosas básicas del boxeo, sin golpear a una persona, me dio mucha confianza cuando era niña: ¡saber que, sí, sé pelear!”.

El acoso terminó cuando Lozano aprendió a protegerse. “Desde entonces, supe que quería representar a niños como yo. No quiero que los niños sufran acoso, que continúe el ciclo de esa manera”.

Las habilidades de boxeo de Lozano ganaron rápidamente reconocimiento local y, en dos años, era un nombre muy conocido en las competiciones nacionales.

En 2019, Lozano llevó a una competidora nacional a competir en su ciudad natal por primera vez. Sin embargo, solo dos semanas antes de la competencia, su abuela dejó de contestar el teléfono.

Lozano contó que irrumpió en su casa en Nuevo Laredo, México, y corrió a su dormitorio.

Fue entonces cuando Lozano se encontró en el suelo, tirada sobre el cuerpo de su abuela.

Virginia Cuevas Sánchez había muerto de un ataque cardíaco, dijo.

Cuando su entrenador le sugirió que pospusiera la competencia, Lozano se negó. “Se lo prometí a mi abuela que iba a pelear”, dijo durante la entrevista en el podcast de NBC, My New Favorite Olympian.

Lozano “gritó a todo pulmón” en la competencia. A partir de ese momento, comenzó a expresar su dolor a través de la ira y la rebelión.

“Tenía tanta ira. Empecé a pelear sin una buena razón”, dijo Lozano. “Estaba yendo por el camino equivocado. Hice que la gente me odiara y no me gustaba a mí misma. Solo quería distraerme”.

Esa Lozano deprimida no habría esperado que cinco años después, estaría en los Juegos Olímpicos de París, inspirando a las niñas mexicoamericanas de todo el país para luchar por “la buena razón”.

“No importa el trauma por el que hayas pasado, si en realidad lo deseas tanto, si realmente quieres ser el cambio, es posible, es realmente posible”, dijo Lozano en el podcast My New Favorite Olympian.

GETTY IMAGES

Siete meses después de la muerte de su abuela, Lozano perdió un partido y, de repente, “estaba en paz por primera vez”. Poco a poco fue recuperando el impulso.

Desde entonces, ganó el Campeonato Nacional de Boxeo Élite de EE. UU. tres años seguidos y consiguió el segundo puesto en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile de 2023, lo que la clasificó para los Juegos Olímpicos de 2024.

“Vamos con todo menos con miedo”, publicó Jennifer Lozano en las redes sociales semanas antes de partir a los Juegos Olímpicos. “Estoy orgullosa de representar a mi nación y mis raíces cuando ponga un pie en el ring”.

El primer partido olímpico de Lozano está programado para este jueves. La boxeadora de 21 años dijo que deseaba que su abuela estuviera allí para verla.

Apoya a tus atletas favoritos con Telemundo. Para ver las olimpiadas en vivo, haz clic aquí.