Por qué dos eventos de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 serán en Oklahoma City

Los atletas olímpicos de softbol y canoa slalom estarán a 1,300 millas del sur de California cuando la competencia sea organizada por Los Ángeles por tercera vez en 2028.

La asociación entre las ciudades de la costa oeste y el medio oeste, anunciada la semana pasada en un plan de sede actualizado de los organizadores, es una medida diseñada para utilizar las instalaciones deportivas existentes y mantener bajos los costos.

El plan actualizado de LA28 anunciado el viernes traslada el softbol y el slalom en canoa 1,300 millas al este de la ciudad anfitriona a la capital de Oklahoma. La propuesta ha sido aprobada por el Comité Olímpico Internacional, pendiente de la aprobación de la ciudad de Los Ángeles.

Fotos: Estas son las sedes previstas para los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles

No se espera que se construyan nuevas sedes permanentes en Los Ángeles, que fue nombrada ciudad anfitriona en 2017. La ciudad anteriormente fue sede de los Juegos Olímpicos de verano en 1984 y 1932.

Según el plan de sede actualizado, la gimnasia se realizará en el Crypto.com Arena del centro de Los Ángeles, la natación será en el SoFi Stadium en Inglewood y el baloncesto será en el Intuit Dome en construcción en Inglewood.

Los eventos de atletismo permanecerán en el Los Angeles Memorial Coliseum, que también fue sede de eventos en 1932 y 1984. También se planean eventos para el Área Recreativa de la Cuenca de Sepúlveda en el Valle de San Fernando, la piscina en el campus de la USC y lugares en Long Beach.

Se necesitarían sedes temporales y construcción adicional para albergar el softbol y el slalom en canoa, algo que LA28 ha dicho que evitará.

Ahí es donde entra Oklahoma City con dos escenarios para parte de esta historia de Hollywood.

“La ciudad de Oklahoma ha sido sede de muchas competencias internacionales en nuestras instalaciones únicas de softbol y aguas rápidas de clase mundial”, dijo el alcalde de la ciudad de Oklahoma, David Holt.

“Confiamos en que seremos un socio destacado de LA28 en la creación de un entorno dinámico para los atletas olímpicos y los fanáticos. Estamos entusiasmados con la oportunidad de apoyar a una de las grandes ciudades globales de Estados Unidos, Los Ángeles, y trabajar en estrecha colaboración con el comité organizador de LA28 para garantizar que los Juegos Olímpicos de 2028 sean un éxito”.

Esto es lo que debe saber sobre los eventos en Oklahoma City.

Sede del softbol de los Juegos Olímpicos de 2028

En el anuncio del viernes, LA28 dijo que la decisión de trasladar el softbol al Devon Park de 11,000 asientos, que alberga la Serie Mundial Universitaria Femenina anual, tenía todo que ver con la logística.

Ningún campo de softbol en el área de Los Ángeles tiene capacidad para más de 2.000 aficionados.

El deporte tiene profundas raíces en la ciudad de Oklahoma, lo que le brinda al equipo de EE. UU. la ventaja de ser local. Devon Park se encuentra en los terrenos de la sede de USA Softball y del Salón de la Fama de USA Softball.

El alcalde espera que el evento deportivo traiga un empuje económico a la ciudad.

Se han realizado mejoras a lo largo de los años. De 2013 a 2015, las instalaciones agregaron refugios, vestuarios subterráneos y salas de entrenamiento. Las renovaciones en las entradas exteriores y el área del palco de prensa comenzaron en 2018, y en esa época se agregó un palco de prensa de tres pisos con nuevas salas de entrevistas. Se agregaron alrededor de 4,000 asientos permanentes después de la Serie Mundial de 2019.

Esas mejoras, junto con otras más pequeñas desde entonces, ayudaron a que Oklahoma City estuviera en posición de albergar los Juegos.

“Las cosas cuestan mucho dinero estos días”, dijo el director ejecutivo de USA Softbol, ​​Craig Cress, durante la Serie Mundial a principios de este mes. “Somos afortunados de que la ciudad haya sido muy amable con nosotros”.

El estadio fue sede de la Copa Mundial de Softbol Femenino Sub-18 2015. A finales de este año, será sede de la Copa Mundial de Softbol Masculino Grupo C de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol.

Estados Unidos se convertirá en la única nación en albergar dos competencias olímpicas de softbol en 2028. El deporte debutó en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996.

“Estamos encantados con el anuncio del Softball Park en Oklahoma como sede del LA28, es el escenario perfecto para que los mejores atletas de softbol del mundo realicen su sueño olímpico”, dijo el Presidente de la WBSC, Riccardo Fraccari.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, y el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, se reunieron en Exposition Park el lunes por la tarde para anunciar oficialmente las fechas de los Juegos Olímpicos de 2028.

“El estadio de vanguardia, posiblemente uno de los mejores estadios de softbol del mundo, nos dará a nosotros y a LA28 la oportunidad de difundir la pasión por el softbol olímpico en los Estados Unidos y en todo el mundo, mientras utilizamos una instalación existente para los Juegos, en alineación con las recomendaciones de la Agenda Olímpica 2020+5 del COI, que enfatiza la sostenibilidad al fomentar el uso de los estadios existentes más allá de la región de la ciudad anfitriona”.

Sede de piragüismo de slalom de los Juegos Olímpicos de 2028

El otro lugar que se utilizará en 2028 es el Riversport OKC de Oklahoma City, que albergó las pruebas olímpicas de Estados Unidos de 2024 en canoa slalom. No existe ninguna sede de canoa slalom en el sur de California o en el oeste de Estados Unidos, dijo LA28 en su anuncio.

El sitio está a lo largo del río Oklahoma en el distrito Boathouse del centro de la ciudad.

Casey Eichfeld, cuatro veces olímpico, participó en las pruebas en abril y tenía buenos recuerdos del evento, a pesar de que hubo tormentas en la zona el segundo día.

“Las multitudes son increíbles”, dijo. “E incluso con ese clima, todavía había varias personas que asistieron a la carrera y estuvieron allí para animarnos y mirar. Aguantaron la lluvia y el viento, y fue realmente genial tener ese ambiente, aunque tal vez el clima no fuera el ideal para un deporte al aire libre”.

The Associated Press contribuyó con la elaboracion de este artículo

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.