Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028: Esto debes saber si quieres ser un voluntario

Mientras Los Ángeles se prepara para albergar los Juegos Olímpicos de Verano de 2028 en cuatro años, más de 20 millones de personas que consideran al sur de California su hogar pueden tener la oportunidad de ser parte del evento deportivo internacional al convertirse en voluntarios.

Pero como vimos en el sistema de reclutamiento de voluntarios en París, el proceso de solicitud de voluntarios parece ser bastante competitivo.

Después de que más de 300,000 personas de todo el mundo solicitaron convertirse en voluntarios en los Juegos Olímpicos de París, sólo alrededor del 15% de ellos, 45,000, fueron seleccionados para desempeñar diversas funciones de apoyo.

Una familia hispana de Victorville cuenta cómo Rodolfo Escalera puso un toque especial a los Juegos Olímpicos de 1984. Christian Cázares reporta para Telemundo 52 el 13 de agosto de 2024.

Requisitos de los voluntarios

Los organizadores de LA28 aún no han anunciado detalles sobre los programas de voluntariado, pero según lo que aprendimos de los Juegos Olímpicos de París, los solicitantes deben tener al menos 18 años al comienzo del año olímpico y estar disponibles para trabajar durante aproximadamente tres a cuatro semanas, 10 días antes de la apertura de la Villa de los Atletas y dos días después de la ceremonia de clausura.

Durante los Juegos Olímpicos de 2024, los voluntarios seleccionados hablaban inglés y/o francés. Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina también están buscando voluntarios bilingües que puedan hablar y entender inglés y/o italiano.

Dado que más de un tercio de los residentes de Los Ángeles son nacidos en el extranjero, es probable que los solicitantes bilingües tengan una ventaja competitiva.

Mientras los organizadores de LA28 afinan los detalles, alientan a las personas interesadas a suscribirse al boletín de LA28 para recibir actualizaciones.

¿Qué hacen los voluntarios?

Se puede asignar voluntarios para brindar apoyo en las áreas de hospitalidad, operaciones de eventos, idioma y más.

A quienes brindan apoyo en la hospitalidad y las operaciones se les puede pedir que den la bienvenida a los invitados, atletas y delegaciones, asegurándose de que el proceso organizativo se desarrolle sin problemas con el equipo de la propiedad.

A los voluntarios que brindan apoyo en los lugares de competencia se les puede pedir que recojan pelotas, coloquen bloques de salida y más.

Para los Juegos Olímpicos de Milán Cortina, se buscan voluntarios lingüísticos "para garantizar que los espectadores y las partes interesadas de todo el mundo pasen un momento increíble".

Fotos: Imágenes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984

¿Puedo recibir un pago mientras colaboro para organizar LA28?

Sí, LA28 busca cubrir varios puestos para ayudar a organizar los Juegos Olímpicos de 2028.

Para obtener una lista actualizada de puestos de trabajo en LA28, consulte aquí.

¿Cómo reservo entradas para las competiciones?

Todavía no hay entradas a la venta para los Juegos Olímpicos de 2028. Pero LA28 anima a los aficionados a inscribirse para los paquetes de hospitalidad oficiales tan pronto como estén disponibles.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.