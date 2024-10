Los Dodgers honrarán el legado de Fernando Valenzuela en el primer juego de la Serie Mundial

Este viernes por la noche en el Dodger Stadium, mientras el sol se esconde detrás de Chavez Ravine, un silencio se apoderará de un estadio repleto vestido de azul de los Dodgers. Bajo las luces de octubre, Los Ángeles honrará el legado de un hombre que cambió para siempre el latido del béisbol en esta ciudad: Fernando Valenzuela.

La Serie Mundial de 2024 no podría ser un telón de fondo más apropiado: los Dodgers de Los Ángeles contra los Yankees de Nueva York, una revancha de ese legendario campeonato de 1981 en el que Valenzuela no solo lanzó, sino que cambió el impulso de la serie durante una apertura dominante en el Juego 3 en el Dodger Stadium.

Esta vez, los Dodgers saldrán al terreno de juego con el recuerdo de Valenzuela, el fenómeno zurdo que cautivó corazones a través de las fronteras y trascendió generaciones. Valenzuela, un verdadero gigante del juego, falleció el 22 de octubre a la edad de 63 años, dejando a una ciudad entera de luto.

La comunidad mexicana de Los Ángeles llora la muerte de Fernando Valenzuela, el gran “Toro de Etchohuaquila" quien fue ampliamente querido y admirado como un ejemplo de superación para los inmigrantes

Valenzuela, hijo de un granjero de Etchohuaquila, Sonora, México, tenía apenas 19 años cuando irrumpió en la escena en 1980. Con un estilo deslumbrante y un aplomo que desmentía su edad, rápidamente convirtió a los Dodgers de Los Ángeles en sinónimo de emoción, coraje y estilo.

Un año después, hizo lo impensable, convirtiéndose en el primer jugador en ganar los premios de Novato del Año y Cy Young en la misma temporada. Los Dodgers se apoyarían en su brazo hasta la victoria en la Serie Mundial sobre, ¿quién más?, los Yankees de Nueva York.

Ese año, la “Fernandomanía” se extendió por todo el país. Los aficionados llenaron los estadios, con la esperanza de presenciar la magia del lento y fascinante lanzamiento de Valenzuela y la feroz mirada al cielo que le siguió. Con cada lanzamiento, no solo estaba lanzando una pelota; estaba lanzando por México, por su cultura y por todos los desfavorecidos.

Los Dodgers planean honrar a Valenzuela con una ceremonia emotiva antes del Juego 1 de la Serie Mundial. El equipo ha pedido a los aficionados que estén en sus asientos a las 4:25 p. m. para captar cada momento, incluido un poderoso video de homenaje en DodgerVision.

Todos los jugadores usarán un parche conmemorativo con el número 34 durante la serie, mientras que un mural que adornará la pared del jardín izquierdo recordará a los aficionados su impacto en cada visita al estadio.

El pabellón del jardín izquierdo del Dodger Stadium contará con una actuación de mariachi dirigida por Julián Torres y Deyra Barrera, que capturará el vibrante espíritu que Valenzuela trajo al juego. Es un recordatorio de que, aunque Fernando ya no esté, su historia, llena de coraje, talento y tenacidad, seguirá viva, y se hará eco en las cuerdas de cada guitarra y en el llamado de la trompeta.

El comisionado de las Grandes Ligas de Béisbol, Robert Manfred, rindió homenaje a la importancia cultural e histórica de Valenzuela.

Desde el momento que se supo la noticia de su muerte, miles de seguidores se acercaron al Dodger Stadium para compartir sus vivencias.

“Fernando Valenzuela fue uno de los jugadores más impactantes de su generación”, compartió Manfred en un comunicado. “Su temporada de novato generó tanto entusiasmo en los EE. UU. y en su México natal que se la conoció comúnmente como ‘Fernandomanía’. Después de su carrera, Fernando se convirtió en embajador del deporte, apoyando constantemente su crecimiento en su país natal”.

A medida que se acerca el Juego 1, los fanáticos se quedan con una sensación innegable de que la presencia de Valenzuela está entretejida en esta serie. El Dodger Stadium, ese campo histórico que adornó con sus inolvidables actuaciones, ahora se erigirá como un monumento a su memoria. El mural en el jardín izquierdo y las camisetas con su icónico número 34 son recordatorios de que, aunque Valenzuela nos ha dejado, nunca se irá del corazón de los Dodgers.

“Ojalá podamos traer a casa una Serie Mundial”, dijo el jardinero de los Dodgers, Mookie Betts, cuando se le preguntó si usar el parche en honor a Fernando Valenzuela le dará al equipo una motivación adicional. “Cada victoria es para él”.

Esta Serie Mundial, este choque de titanes entre los Dodgers y los Yankees, no se trata solo de béisbol. Es una celebración de un legado que nunca se limitó simplemente al juego. Para todos los fanáticos que vivieron la “Fernandomanía” y para las nuevas generaciones que solo conocen su leyenda, este tributo será un recordatorio: Fernando Valenzuela no solo jugó para los Dodgers; ayudó a definir lo que significa ser uno.

Cuando los Dodgers se enfrenten a los Yankees el viernes por la noche, el estadio puede estar más ruidoso que nunca, pero un momento de silencio resonará por más tiempo, mientras Dodgers Nation se despide de su leyenda, Fernando Valenzuela

