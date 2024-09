LA Galaxy vs. LAFC: todo lo que tienes que saber sobre el partido de El Tráfico

La rivalidad entre LA Galaxy y Los Angeles Football Club (LAFC) siempre ha generado fuegos artificiales, y la próxima edición de El Tráfico, el sábado 14 de septiembre en Dignity Health Sports Park en Carson, California, promete no ser diferente.

Con ambos equipos luchando por la cima de la Conferencia Oeste y dos superestrellas globales listas para hacer su debut en rivalidad, este partido tiene las características de otro clásico.

“Es un derbi y creo que ambos equipos quieren ganar este partido, independientemente de la clasificación”, dijo el entrenador en jefe del LAFC, Steve Cherundolo. “La presión adicional de la clasificación ayuda. Estamos al final de la temporada y ambos equipos quieren, y posiblemente necesiten, puntos. Es un gran enfrentamiento. Estoy deseando que llegue”.

Desde su creación en 2018, El Tráfico ha estado constantemente a la altura de su nombre, produciendo momentos dramáticos, goles asombrosos e historias inolvidables.

Ese primer encuentro sigue siendo icónico: Zlatan Ibrahimovic del LA Galaxy salió de la banca para anotar dos goles tardíos en una victoria por 4-3 después de que Carlos Vela del LAFC iluminara la primera mitad con un par de goles.

Seis años y 23 encuentros después, LA Galaxy y LAFC les han dado a los fanáticos muchas razones para marcar sus calendarios cada vez que estos dos equipos se enfrentan.

Esta vez, hay más en juego, las estrellas son más grandes y la tensión es palpable.

Marco Reus y Olivier Giroud: leyendas europeas que dejarán su huella

La 24ª edición de El Tráfico presentará dos caras nuevas a la rivalidad, quienes han disfrutado de brillantes carreras en el fútbol europeo.

El nuevo mediocampista de LA Galaxy, Marco Reus, y Olivier Giroud, de LAFC, están listos para mostrar su talento en este derbi de alto octanaje, y su presencia seguramente inclinará la balanza en un partido que ya está lleno de emoción.

Olivier Giroud llega al LAFC con un currículum que habla por sí solo. El delantero francés ha levantado trofeos con el Chelsea, el Arsenal y el AC Milan, y su capacidad para estar a la altura de las circunstancias en los partidos importantes está bien documentada.

Giroud se une a un ataque del LAFC ya apilado con Denis Bouanga, Cristian Olivera y Mateusz Bogusz. Su presencia física y remates de clase mundial lo convierten en una pesadilla para los defensores rivales, y estará ansioso por dejar su huella en esta feroz rivalidad.

“Es mi primer derbi contra Los Ángeles Galaxy y no puedo esperar más”, dijo Giroud. "Hemos estado entrenando muy bien esta semana... nos sentimos listos para el gran partido... Intentaré conseguir tres victorias seguidas por primera vez en la historia. Me han dicho que será un récord para mí". Será el primer equipo que gane tres derbis seguidos”.

Reus, quien pasó 12 años como talismán del Borussia Dortmund, se unió a LA Galaxy con reputación de cambiar las reglas del juego. Después de haber marcado 170 goles y ganado dos premios al Futbolista Alemán del Año, Reus aporta experiencia, liderazgo y un toque goleador letal al mediocampo del Galaxy.

Al unirse con talentos como Joseph Painstil, Riqui Puig y Gabriel Pec, Reus será clave para derribar la defensa de LAFC.

“Nos conocemos muy bien. Juegan con cinco defensas, y eso es difícil para nosotros porque no jugamos muchos equipos con cinco defensas. Dentro del área y los mediocampistas, siempre hay un hombre a otro. hombre, y eso también es difícil para nosotros”, dijo Puig, quien anotó el gol de la victoria para el Galaxy durante El Tráfico del 4 de julio de 2023 en el Rose Bowl.

“Pero el sábado Greg [Vanney] tiene algunas ideas y quiere cambiar un poco. Creo que eso es bueno para nosotros y nos ayudará a conseguir los tres puntos porque es realmente importante”.

Tanto Giroud como Reus son nuevos en la MLS, pero ninguno de los dos es ajeno a los juegos de alta presión. Con un total de 527 goles entre ellos, Reus y Giroud están preparados para aportar algo más a esta edición de El Tráfico.

Un choque de alto riesgo por la posición de playoffs

Más allá de las narrativas individuales, lo que está en juego para ambos clubes no podría ser mayor. Actualmente, LA Galaxy se encuentra en la cima de la Conferencia Oeste con 52 puntos, pero su ventaja está lejos de ser segura. LAFC está justo detrás de ellos con 48 puntos y, lo que es más importante, Negro y Oro tienen dos juegos menos. Una victoria el sábado podría hacer que LAFC reduzca la brecha y establezca un dramático impulso final para la clasificación a los playoffs.

“El número 1 contra el número 2. Estos son los dos mejores equipos de la Conferencia Oeste. Cuando miras al LAFC, están recuperando a todos sus jugadores que se han ido para el servicio internacional, por lo que estarán con toda su fuerza”, dijo Analista de partidos de la MLS para Apple TV, Marcelo Balboa. “El LA Galaxy es lo mismo, tienen a todos de regreso de la Leagues Cup y de las lesiones. Este va a ser un partido muy reñido. Es una de las rivalidades más grandes de la liga. Cuando miras a estos dos equipos, Estamos mirando a los dos mejores equipos del Oeste en este momento”.

A El Tráfico nunca le han faltado goles, con 95 combinados entre los dos clubes en sus encuentros anteriores. Si a esto le sumamos la potencia de fuego de Reus y Giroud, todas las señales apuntan a otro encuentro lleno de goles.

“Para nosotros, es importante, especialmente contra ellos, cómo perdemos el balón, dónde lo perdemos, las reacciones cuando perdemos el balón, son fundamentales debido al poder y la velocidad que tienen en la transición”, dijo el entrenador en jefe del LA Galaxy. Greg Vanney.

“Asegurarnos de finalizar los ataques es importante. Tenemos que ser capaces de crear oportunidades de alta calidad contra ellos, a pesar de que son un buen equipo defensivo. Y luego tienes que defender tus momentos, como en las jugadas a balón parado, donde nos han superado los años. El diablo está en los detalles. Es un juego largo”.

Historia en ciernes

LA Galaxy y LAFC se han enfrentado 23 veces anteriormente en competencias cara a cara y ambos equipos ganaron nueve juegos cada uno y cinco empates entre ellos. El ganador del sábado tomará la delantera en sus enfrentamientos cara a cara.

El LA Galaxy está invicto en Dignity Health Sports Park esta temporada y su única derrota "en casa" se produjo en el Rose Bowl contra LAFC el 4 de julio.

LAFC ganó ambos partidos esta temporada por un marcador de 2-1 y buscará sumar tres partidos seguidos por primera vez en la rivalidad el sábado.

Cómo ver el juego

Los fanáticos de ambos equipos también estarán atentos a la transmisión, ya que el partido se transmitirá exclusivamente a través del Pase de Temporada de la MLS de Apple TV a las 7:30 p.m., hora del Pacífico.

Para aquellos que buscan ver toda la acción, Apple ofrece el Pase de temporada de la MLS por solo $ 9,99 durante el resto de la temporada, y los suscriptores actuales de Apple TV+ pueden registrarse de forma gratuita durante el resto de 2024.

Este partido tiene todos los ingredientes de un clásico: mucho en juego, poder de estrellas y mucha historia entre dos clubes que simplemente no se caen bien.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA.