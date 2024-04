Will Ireton, el nuevo intérprete de la superestrella de los Dodgers, Shohei Ohtani

En el intrincado tapiz del béisbol, donde cada jugador tiene una historia que contar, hay una figura solitaria que recientemente ha saltado a la fama.

El “arma secreta” de los Dodgers de Los Ángeles no viene con un bate o un guante, sino con palabras que unen culturas y construyen conexiones.

Su nombre es Will Ireton, y es el hombre al que ahora se le ha confiado el papel de intérprete de la superestrella de los Dodgers, Shohei Ohtani, tras un escándalo de apuestas ilegales y acusaciones de “robo masivo” que involucran a su exintérptete Ippei Mizuhara.

Ireton no es un extraño en la organización de los Dodgers, ha sido empleado durante nueve temporadas consecutivas en diversos roles. El jugador de 35 años se encontró en una posición única para volver sin problemas al rol de intérprete cuando los Dodgers (y Ohtani) más lo necesitaban.

Ahora, Ireton se embarca en un capítulo nuevo pero familiar en una trayectoria profesional que ha estado entrelazada con pasión, ambición y un amor inquebrantable por el juego.

El viaje de Ireton al mundo del béisbol comenzó en Tokio, Japón, el 21 de diciembre de 1988. Hijo de padre japonés-estadounidense y madre hispano-filipina, su familia se mudó a Hawaii cuando él tenía 15 años y pasó su adolescencia en el Mid-Pacific Institute de Honolulu, donde jugó para el equipo de béisbol de la escuela secundaria.

Fue aquí, en la gran isla, donde Ireton fue testigo de un crisol de culturas que moldeó de manera única su perspectiva y que más tarde ayudaría a definir su enfoque del juego de béisbol.

El siguiente paso en su viaje lo llevó al soleado sur de California, donde fue académico-atleta en Occidental College y miembro del club japonés del campus. Más tarde se transfirió a Menlo College, donde fue el mejor estudiante de la escuela y se graduó en 2012 con una Licenciatura en Ciencias en Gestión de Negocios Internacionales.

Pero antes de aventurarse en el mundo de los negocios, el atractivo del béisbol lo llamó. Ireton respondió al llamado y regresó al deporte que amaba, jugando para la Selección Nacional de Filipinas en la Copa Asiática de 2012 y el Clásico Mundial de Béisbol.

Fue allí, en Manila, donde Ireton trabajó por primera vez como intérprete para un compañero de equipo y el entrenador de la selección nacional de Filipinas, quienes hablaban japonés.

El juego de Ireton en el campo y sus habilidades lingüísticas fuera del campo llamaron la atención de las Grandes Ligas. Durante los siguientes dos años, Ireton recibió una experiencia invaluable como pasante tanto con los Texas Rangers como con los New York Yankees, sentando las bases para su eventual llegada a los Dodgers en 2016.

La llegada de Ireton a Los Ángeles coincidió con la firma del dos veces ganador del Premio Eiji Sawamura (el equivalente japonés del Premio Cy Young), Kenta Maeda, a quien Ireton conoció mientras trabajaba con la Liga Nipona de Béisbol Profesional durante la temporada 2015.

Como intérprete de Maeda, Ireton superó sin problemas las barreras del idioma, ganándose el cariñoso apodo de “Will the Thrill” del presidente de Operaciones de Béisbol de los Dodgers, Andrew Friedman, por su contagiosa energía y dedicación a su oficio.

Ireton también se convirtió rápidamente en uno de los favoritos del equipo. Rutinariamente se tiraba elevados durante la práctica de bateo, aceptaba desafíos de los jugadores mientras usaba una máscara de tigre y una camiseta, bailaba y cantaba en la sala de pesas, y sobrevivía a las perpetuas bromas y tormentos de Maeda.

Ireton lo hizo todo con una sonrisa contagiosa y una actitud positiva. Cuando Maeda fue traspasado a los Mellizos de Minnesota en 2020, Ireton no se fue con él (como hacen la mayoría de los intérpretes). En cambio, se dirigió a Oklahoma City, donde trabajó con la filial Triple-A del equipo, profundizando en el desarrollo y análisis de jugadores.

Su comprensión innata del juego y sus matices le permitieron asumir el título de gerente de operaciones de rendimiento de los Dodgers en 2021 cuando regresó al club de las Grandes Ligas. Un papel fundamental que personifica su versatilidad y contribuciones a los Boys in Blue.

“Siempre hay jugadores que vienen de Japón y él siempre actúa como enlace en cosas así... y contamos con él para muchas cosas”, dijo el manager de los Dodgers, Dave Roberts, de Ireton. “Es como un asesino a sueldo, así que ya sea en las ligas menores, un posible recluta, un posible intercambio o cosas internas para el juego de esa noche o como mirar o proyectar en el futuro y establecer, ya sabes, construir sobre las relaciones que tenemos. En Japón, es la persona clave para los Dodgers”.

Fue en este rol y capacidad que Ireton estuvo con el equipo en Seúl, Corea del Sur, el 21 de marzo, tratando de ayudar a los jugadores a mejorar su rendimiento a través de análisis cuando se supo que el intérprete de Ohtani, Ippei Mizuhara, había sido despedido en medio de un escandalo de juego ilegal.

De repente, Ireton se vio empujado a asumir un papel familiar, pero bajo las circunstancias más inflexibles. Mizuhara no solo había sido el intérprete y mejor amigo de Ohtani desde 2013, sino que también fue el intérprete en el juego de los Dodgers cuando lanzaba su compañero estrella japonés Yoshinobu Yamamoto.

Se desconoce cuánto tiempo permanecerá Ireton como intérprete de Ohtani, pero una cosa es segura: ahora es una figura clave en las operaciones detrás de escena de los Dodgers. La historia de Ireton continúa desarrollándose, una historia de dedicación, resiliencia y espíritu inquebrantable del béisbol.

“Es un poco difícil decir exactamente qué hace porque hace muchas cosas”, dijo el tercera base de los Dodgers, Max Muncy, sobre Ireton. “Es una de esas piezas clave detrás de escena que nunca recibe ningún crédito, a pesar de que toda esta operación sería difícil de llevar a cabo sin él”.

Roberts está de acuerdo con Muncy. Antes del primer partido en casa de los Dodgers contra los St. Louis Cardinals el jueves, Roberts dijo a los periodistas que debido a que Mizuhara había actuado como un “amortiguador” entre Ohtani y la organización desde que firmó por primera vez con el equipo, a veces la comunicación era difícil y que Ireton se haya hecho cargo. podría ayudar a las relaciones internas.

“En realidad, yo diría que va a ayudar a las relaciones internas”, dijo Roberts. “Porque ya no hay un amortiguador. Creo que ya lo he visto en los últimos días. Creo que Shohei ha sido aún más atractivo". con sus compañeros de equipo, y creo que eso sólo tiene un lado positivo”.

La presencia de Ireton, aunque a menudo invisible, se siente en todos los aspectos de la organización de los Dodgers, un recordatorio de que la grandeza prospera no sólo en el campo sino también en los corazones y las mentes de aquellos que elevan el juego a nuevas alturas.

En el vibrante mosaico del rico tapiz del béisbol, Will Ireton se erige como un faro de unidad, que conecta culturas y da forma a legados que trascienden fronteras: un verdadero embajador del juego y un testimonio del poder de la pasión y la perseverancia.

