“¿Shohei sabía?” Por qué es posible que Ohtani no haya notado que faltaban millones de dólares en su cuenta Un experto dice que debido a que no es inusual que alguien que gana millones de dólares al año como Shohei Ohtani haga transferencias electrónicas de alto precio, es posible que el problema no haya sido notificado a la estrella del béisbol.