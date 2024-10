¿Estará Shohei Ohtani en el Juego 3 de la Serie Mundial? Esto es lo que se sabe hasta ahora

El Dodger Stadium quedó en silencio y contuvo la respiración durante la parte baja de la séptima entrada el sábado por la noche en el Juego 2 de la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York.

La superestrella de los Dodgers y favorito para el MVP de la Liga Nacional, Shohei Ohtani, pareció lesionarse el hombro izquierdo al intentar robar una base. Mientras yacía inmóvil en el diamante, agarrándose el brazo izquierdo, los entrenadores, los intérpretes y el mánager Dave Roberts salieron corriendo del dugout.

Ohtani abandonó el juego y regresó inmediatamente a la casa club. A los pocos minutos de que se registrara el último out, que le dio a los Dodgers una ventaja de 2-0 en la serie, NBC LA vio a Ohtani saliendo del estadio donde probablemente se sometió a más pruebas y diagnóstico por imágenes.

Después del juego, la preocupación estaba en todas partes mientras el mundo esperaba ver la gravedad de la lesión de Ohtani y si estaría o no disponible para el Juego 3 de la serie el lunes por la noche en Nueva York.

Mientras los fanáticos de los Yankees celebraban la lesión, los fanáticos de los Dodgers lloraban y colectivamente intentaban calmar los peores temores de cada uno.

No teman, Dodgers Nation, esos temores deberían disiparse el lunes, ya que fuentes le dijeron a la estación hermana NBC LA que Ohtani no solo se siente significativamente mejor el día después del Juego 2, sino que se espera que sea el abridor y el primero en el Juego 3 contra los Yankees.

La disponibilidad de Ohtani fue la pregunta central en la mente de todos durante el entrenamiento de los Dodgers en el Yankee Stadium el domingo por la noche.

El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, quien se dirigió a los medios más temprano ese día, brindó información sobre el progreso de Ohtani.

“Shohei se siente bien esta mañana, rango de movimiento, fuerza”, dijo Roberts. "Estará en el estadio de béisbol aquí en los próximos 30 minutos, para realizar el entrenamiento".

Roberts confirmó que Ohtani se sometió a más pruebas el sábado por la noche y el domingo por la mañana. Voló a la ciudad de Nueva York por separado del equipo y llegó al Yankee Stadium más tarde en la noche, donde recibió tratamiento en el hombro y realizó algunos swings secos en la jaula de bateo.

“Hacer swings desde el tee, practicar bateo en la jaula, eso será revelador”, agregó Roberts. “Si se siente lo suficientemente bien como para jugar, entonces no veo ninguna razón por la que no estaría allí”.

Con un enfoque imparcial, Roberts aseguró a los periodistas que, si Ohtani juega, el riesgo de agravar la lesión sería mínimo, ya que se trata de su hombro trasero, un lugar con menos probabilidades de comprometer la mecánica de su swing en comparación con una lesión en el hombro delantero.

Roberts reconoció que la tolerancia al dolor de Ohtani será un factor crucial, pero el mánager confía en que Ohtani volverá a la alineación, dados los informes positivos que ha recibido del personal de entrenamiento.

“Mi expectativa es que jugará”, dijo Roberts.

Después de realizar algunos swings secos en la jaula, se informó que Ohtani no tenía dolor, lo que da esperanzas de que podría estar listo para volver a la caja de bateo el lunes. Se espera que vea lanzamientos en vivo en la jaula de bateo antes del Juego 3 para asegurarse de que su hombro aguante la presión de los lanzamientos en vivo.

Incluso si Ohtani se viste para el Juego 3, está claro que su lesión será monitoreada de cerca durante todo el juego y por el resto de la serie.

Roberts comparó la lesión con la que sufrió el ex jardinero de los Dodgers Cody Bellinger mientras celebraba un jonrón de la ventaja con su compañero de equipo Kiké Hernández en el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional 2020 contra los Bravos de Atlanta. El hombro derecho de Bellinger se salió y volvió a su lugar. Regresó para la Serie Mundial, donde conectó un jonrón nuevamente en una victoria del Juego 1 sobre los Rays de Tampa Bay.

En ese momento, Bellinger le dijo a NBC LA que jugar en esa Serie Mundial se trataba de tolerancia al dolor. El hombro le molestaba, pero pudo controlar la incomodidad y seguir jugando seis partidos más hasta que los Dodgers ganaron el campeonato.

Así como la determinación de Bellinger llevó a los Dodgers a un título, la determinación de Ohtani podría convertirse en un factor fundamental en la carrera por el campeonato de este año. Los Dodgers ya tienen una ventaja de 2-0 en la serie, y con Walker Buehler programado para lanzar el Juego 3, Roberts confía en que están en buenas manos en el montículo, independientemente de la decisión final de Ohtani.

“Walker es un lanzador de grandes partidos, y cada partido de la Serie Mundial es un gran partido”, comentó Roberts.

En cuanto a Ohtani, su mirada está firmemente puesta en esa caja de bateo. Incluso con menos de su máxima capacidad, su sola presencia alterará la forma en que los lanzadores de los Yankees abordan su plan de juego. Schmidt, quien se espera que sea el abridor de Nueva York, se verá obligado a considerar que un Ohtani a la mitad de su velocidad aún puede ofrecer un momento que cambie el juego.

Para los fanáticos de los Dodgers, la esperanza es simple: que el Juego 3 vea a su MVP de regreso en acción, sin dolor en el hombro y con su bate tan potente como siempre. Con los Dodgers al borde de una ventaja imponente en la serie, el regreso de Ohtani podría ser la chispa que encienda un final de campeonato.

“No se puede reemplazar a Shohei Ohtani”, dijo el receptor de los Dodgers, Austin Barnes. “Lo que hace con nuestra alineación, le hace las cosas realmente difíciles al otro equipo. Ya sea que esté allí o no, aún esperamos ganar el juego. Con suerte, Sho puede estar allí y ayudarnos a ganar”.

Ya sea que juegue o no, la experiencia de Ohtani a través de esta lesión ya ejemplifica la resiliencia y la fuerza que lo han convertido en una leyenda en Los Ángeles y más allá.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.