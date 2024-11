Estos 10 objetos de los Dodgers se dirigen al Salón de la Fama del Béisbol

El histórico octavo campeonato de la Serie Mundial de los Dodgers contra los Yankees de Nueva York no estuvo exento de momentos memorables.

Ahora, los objetos de algunos de esos momentos se dirigen a Cooperstown, Nueva York, donde serán recordados para siempre en el Salón de la Fama de la Liga Nacional de Béisbol.

Tras la victoria de los Dodgers por 7-6 en el quinto partido sobre los Yankees el 30 de octubre, los Dodgers de Los Ángeles y sus jugadores han donado los siguientes objetos al museo:

Los tacos usados ​​por el MVP de la Serie Mundial Freddie Freeman en el Juego 1 y 2

El guante de Walker Buehler, el lanzador ganador en el Juego 3 que también salvó el Juego 5

La gorra usada por el mánager Dave Roberts

La gorra de “campeón” empapada en champán de Clayton Kershaw

Los guantes de bateo usados ​​por Mookie Betts, quien bateó .290 con 16 carreras impulsadas en la postemporada

La camiseta usada por el relevista Anthony Banda, quien hizo apariciones de relevo sin anotaciones en cada una de las cuatro victorias de la Serie Mundial de los Dodgers

La gorra y el protector de pecho usados ​​por el receptor Will Smith, quien atrapó el ponche final de la Serie Mundial

Una pelota usada durante la novena entrada del Juego 5

El bate y los guantes de bateo de Max Muncy cuando estableció un récord al llegar a la base en 12 juegos consecutivos de postemporada

El casco de bateo del Jugador Más Valioso de la NLCS Tommy Edman.

Los 10 artículos, junto con otros de la postemporada de 2024, formarán parte de la exhibición Autumn Glory. La exhibición cerrará dentro de un año, al final de la postemporada de 2025, pero los artículos permanecerán en Cooperstown.

La inauguración de la exhibición de este año aún no se ha anunciado.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.