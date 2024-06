Recoge bate de los Dodgers atrapa una pelota en dirección a la cara de Ohtani

Es posible que un recoge bate de los Dodgers haya logrado la atrapada de la temporada.

La superestrella de los Dodgers, Shohei Ohtani, valorado en $700 millones, estaba en el dugout y se preparaba para caminar hacia el círculo de espera durante el partido del miércoles por la noche contra los humildes Medias Blancas en Chicago cuando una pelota de béisbol errante rebotó en su dirección.

En un video destinado a la fama viral, el recoge bates y empleado de los Dodgers por muchos años, Javier Herrera, atrapó la pelota con sus propias manos mientras Ohtani se agachaba para cubrirse detrás de él.

“La velocidad de reacción de Javi salvó a Sho”, publicaron los Dodgers en X con un video de la hábil atrapada.

Los Dodgers ganaron 4-0.

Ohtani estableció un récord de la franquicia cuando conectó un jonrón para iniciar el juego, su décimo consecutivo con al menos una carrera impulsada.

