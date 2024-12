Telemundo 52 y NBC4 se asocian con CCNP para presentar la dispensa de alimentos Help for the Hungry el 19 de diciembre

Como parte de la campaña Help for the Hungry de Telemundo 52 y NBC4 las estaciones se han asociado con Central City Neighborhood Partners para organizar una despensa de alimentos el jueves 19 de diciembre de 10 am a 1 pm en 501 S. Bixel St., Los Ángeles, CA 90017.

El evento contará con el apoyo de Los Angeles Food Bank, Goya, WSS, Ralphs y Food 4 Less. Reciba comida gratis para usted y su familia (mientras duren las existencias, se entrega en orden de llegada).

Para apoyar la lucha contra el hambre y donar cualquier cantidad envié un mensaje de texto con la frase H4H al 707070 o haciendo donaciones en persona en los supermercados Ralphs y Food 4 Less de su vecindario. También aparecerá un código QR en la pantalla durante los noticieros para brindar a los espectadores otra opción para donar. Para hacer una donación en línea, haga clic aquí.