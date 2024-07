Telemundo 52 y NBC4: Cobertura de los Juegos Olímpicos de París 2024

NBC4 y Telemundo 52 anuncian la lista de periodistas locales que viajarán a París para ofrecer una cobertura completa de los Juegos Olímpicos de París 2024 a audiencias del Sur de California. El equipo incluye a Alejandro Navarro, presentador de deportes de Telemundo 52, Colleen Williams, presentadora de noticias de NBC4, Lynette Romero, presentadora de NBC4 'Today in LA', y Lolita López, reportera de NBC4.

A partir del 24 de julio, el presentador de deportes de Telemundo 52, Alejandro Navarro, ofrecerá una cobertura diaria en vivo de la emoción de los partidos, reportajes deportivos especiales y perfiles para el público hispanohablante en el Noticiero Telemundo 52 y a través de las estaciones locales de Telemundo de todo el país.

A partir del 26 de julio, Lynette Romero, de NBC4, presentará ‘Today in LA’ directo desde París, de 5 a.m. a 7 a.m., con entrevistas con los atletas locales que competirán por la medalla de oro, y Lolita López informará en directo desde las gradas de las competiciones más importantes para el equipo de EE.UU. en los noticieros de NBC4. Además, la presentadora de NBC4, Colleen Williams, viajará a París para cubrir la ceremonia de clausura y ofrecer a los televidentes del sur de California una cobertura exclusiva de la histórica entrega de la antorcha olímpica. Este momento histórico marcará la transición oficial de París 2024 a Los Ángeles 2028.

Durante los Juegos Olímpicos, los noticieros de NBC4 transmitirán de lunes a viernes comenzando con ‘Today in LA’ de 4 a.m. a 7 a.m. y continua con NBC4 News a las 6 p.m., 7 p.m. y 11 p.m. NBC4 News a las 11 a.m., 4 p.m. y 5 p.m. se transmitirán en plataformas digitales en NBCLA.com, en la aplicación móvil gratuita de NBCLA y en el canal gratuito de noticias locales 24/7 NBC Los Angeles News.

En Telemundo 52, los noticieros de lunes a viernes transmitirán cobertura olímpica diaria comenzando con reportes en vivo desde París en el Noticiero Telemundo 52 a las 5 a.m. y 6 a.m., “Recorriendo París” durante Noticiero Telemundo 52 a las 5:30 p.m. y cerrando el día con los resúmenes de “Hoy en París” a las 11:30 p.m. La cobertura especial también se transmitirá en plataformas digitales en Telemundo52.com, en la aplicación móvil gratuita Telemundo 52 y en el canal gratuito de noticias locales 24/7 Noticias Telemundo California.

Acerca del equipo de cobertura olímpica de NBC4 y Telemundo 52 2024:

Alejandro Navarro es presentador del segmento deportivo para Noticiero Telemundo 52 a las 5 p.m., 5:30 p.m., 6 p.m. y 11 p.m. Telemundo 52 es la estación de televisión insignia de la Costa Oeste de Telemundo, que ofrece casi 30 horas de noticias y programación local cada semana incluyendo cobertura de noticias de última hora, pronósticos meteorológicos actualizados al minuto y entretenimiento. Navarro se unió a Telemundo 52 en el 2007 como el presentador de deportes para el noticiero de fin de semana. En el 2009, fue nombrado presentador de deportes para los noticieros Telemundo 52 los cuales se transmiten de lunes a viernes. Antes de unirse a Telemundo 52, Navarro trabajó como presentador de deportes para el programa deportivo de KWHY canal 22. Navarro también trabajó como editor, productor, reportero y presentador deportivo para Noticias 62 de Estrella TV canal 62. Navarro inició su carrera dentro del periodismo deportivo en el canal 27 en Los Ángeles. Navarro ha sido galardonado 16 premios Emmy y cuatro premios Micrófono de Oro por sus segmentos y reportajes deportivos. Su trayectoria deportiva y su gran relación con la comunidad, lo ha llevado a ser parte del selecto grupo de salvadoreños en realizar el saque inicial en un juego de los Dodgers, el cual se realizó en la primera edición de la noche dedicado a la herencia Salvadoreña en el 2022. Antes de dedicarse al periodismo, Navarro fue un atleta profesional en su natal El Salvador donde logro romper múltiples récords dentro de los 400 metros lisos y relevo de 4 x 100 metros. Además, fue el único atleta salvadoreño en participar en el Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo celebrado en 1999 en Japón. En el 2011, Navarro recibió dos medallas de oro por los revelos de 4 x 100 metros y 4 x 400 metros en los Juegos Centroamericanos que se llevaron a cabo en Guatemala. Navarro es parte de los 10 mejores corredores de la historia del Atletismo Salvadoreño en la prueba de los 400 metros con vallas. En 2014, Navarro cubrió la 20ª Copa Mundial de la FIFA en vivo desde Brasil y en el 2018 viajó a Rusia para cubrir la 21ª Copa Mundial de la FIFA, la primera Copa del Mundo celebrada en Europa del Este y la 11ª en Europa. Además, realizó la cobertura del sorteo de la fase de grupos del mundial de Qatar 2022. Dentro de su extensa cobertura periodista resaltan Finales de NBA, MLS y la edición 56 del Súper Bowl.

Colleen Williams es copresentadora de NBC4 News a las 5 p.m., 7 p.m., y 11 p.m. de lunes a viernes. Williams se incorporó a la cadena en 1986. Periodista galardonada durante más de 30 años, Williams ha recibido numerosos premios de la industria, entre ellos varios Golden Mike y Emmy. Recibió un Mike de Oro por la cobertura en equipo del accidente de ferrocarril en Chatsworth, y un Emmy de Los Ángeles y un Mike de Oro por su trabajo en el especial de NBC4 “Los disturbios de Los Ángeles: De los escombros al renacimiento”. También ganó un Mike de Oro y un premio de la Associated Press por su cobertura del atentado en Centennial Park de los Juegos de Verano de Atlanta de 1996 como “Mejor cobertura en directo de una noticia”. Williams tiene una amplia experiencia en la cobertura de los Juegos Olímpicos incluyendo Los Ángeles, Corea y Atlanta. Fue especialmente visible durante el juicio del siglo: el caso O. J. Simpson, que cubrió para NBC4 y MSNBC, presentando un reportaje diario del juicio. Fue después del caso fue cuando tomó las riendas de las noticias de NBC4 a las 11 p.m. en 1995, formando el equipo de noticias más fiable y potente del sur de California hasta el día de hoy con el co-presentador Chuck Henry y el presentador de deportes Fred Roggin. Antes de incorporarse a NBC4, comenzó su carrera en la radio WOW en Omaha, y más tarde se unió a la afiliada de la NBC, WOWT, también en Omaha. Posteriormente fue presentadora de informativos en la CBS de Los Ángeles y San Francisco. Cuando no está en el estudio, Williams es una apasionada de muchas causas sociales que afectan a los habitantes del sur de California.

Lynette Romero es la copresentadora del noticiario matutino de NBC4 ‘Today in LA’, que transmite de lunes a viernes de 4 a.m. a 7 a.m. Romero es una periodista conocida y respetada, querida por millones de televidentes del sur de California, con más de tres décadas de experiencia periodística y docenas de premios y galardones de la comunidad. Su versatilidad y sus reportajes en profundidad han incluido la cobertura de muchas de las historias más importantes del sur de California. Romero ha trabajado delante y detrás de la cámara informando y produciendo numerosos programas y especiales, incluyendo asignaciones en México, El Salvador, Italia y la República Checa. Romero se incorporó a NBC4 en 2022 tras una larga carrera en KTLA-TV en Los Ángeles, donde fue presentadora y reportera en casi todos los noticiarios, incluso como presentadora de fin de semana para el noticiero matutino. Antes de eso, fue presentadora y reportera en la filial de la NBC KUSA-TV en Denver durante 10 años, donde cubrió la visita papal de 1993, el enfrentamiento de Waco y el atentado contra el edificio federal de Oklahoma City. Está profundamente comprometida con la comunidad local y participa activamente en numerosas actividades benéficas y programas de apoyo a estudiantes y vecindarios marginados del sur de California. Romero ha recibido seis premios Emmy del área de Los Ángeles, uno de ellos al mejor reportaje de noticias, y varios premios Golden Mike de la Asociación Nacional de Noticias de Radio y Televisión del Sur de California por su trabajo como presentadora, reportera y productora. En 2015, Lynette fue galardonada por la National Hispanic Media Coalition con el prestigioso premio de excelencia en el periodismo audiovisual y fue nombrada Periodista Latina del Año por la CCNMA en 2022.

Lolita López es reportera de investigación y presentadora en NBC4 desde 2011. Sus reportajes se pueden ver a diario en NBC4 News a las 11 a.m. y 4 p.m., 5 p.m., 6 p.m. y 11 p.m. López forma parte del galardonado I-Team, profundizando en historias y casos que impactan a los televidentes en todo el sur de California. Ella ha cubierto una amplia gama de historias importantes, incluyendo historias nacionales de la persecución Christopher Dorner a la victoria de Los Angeles Kings Stanley Cup en 2012. Al principio de su carrera, estuvo asignada en la Zona Cero durante casi dos semanas mientras cubría la tragedia del World Trade Center y pasó muchos años informando sobre los efectos de esa tragedia. Antes de unirse a NBC4, López tuvo una exitosa carrera de una década en WPIX-TV en Nueva York, donde trabajó como reportera general y, más tarde, como presentadora de deportes. Llegó a ser la principal presentadora de deportes y reportera de campo de los Mets de Nueva York, trabajando junto al difunto gran lanzador Tom Seaver, miembro del Salón de la Fama. Al principio de su carrera, fue una de las dos únicas reporteras del programa jurídico de Court TV “Pros and Cons” con Nancy Grace. Mientras trabajaba en el programa, López cubrió numerosos casos controversiales, incluyendo la audiencia de libertad condicional del asesino de John Lennon. A lo largo de su carrera, López ha sido galardonada con varios premios de la industria, entre ellos varios Emmy del área de Los Ángeles por sus reportajes de investigación y su trabajo como presentadora en directo. Ganó dos premios Emmy del área de Nueva York por “Mejor reportaje deportivo” y “Mejor cobertura deportiva en directo”.

Telemundo y Universo presentarán más de 315 horas de cobertura en español de las competencias en vivo y resúmenes especiales diarios. La mayoría de los días, la cadena ofrecerá al menos seis horas de cobertura diurna de los Juegos de Verano y hasta 12 horas de programación los días de fútbol. Además, Telemundo presentará un programa resumen de dos horas destacando las mejores historias olímpicas del día, todos los días de semana a la medianoche (12 am ET) a partir del viernes 26 de julio hasta el domingo 11 de agosto.

Peacock transmitirá en vivo toda la programación de Telemundo y Universo, ofreciendo la experiencia de transmisión en español de los Juegos Olímpicos más extensa en la historia de los medios de Estados Unidos. La cobertura de Telemundo y Universo también estará disponible en Telemundo App, Telemundo.com y NBC.com a través de “TV Everywhere” para clientes con suscripciones de televisión paga.

NBC y Peacock presentarán la cobertura en vivo de la Ceremonia de Apertura el viernes 26 de julio, a partir del mediodía, ET. Telemundo brindará cobertura en español a partir de la 1 pm ET. La cobertura en horario estelar comenzará a las 7:30 pm ET/PT en NBC y Peacock. La cadena de televisión NBC y el servicio de streaming Peacock serán las principales plataformas de la compañía para su cobertura de los Juegos Olímpicos de París 2024, programados del 26 de julio al 11 de agosto, con Telemundo brindando una amplia cobertura en español. Haga clic aquí para conocer todas las formas de ver la cobertura de NBCUniversal. NBCU posee los derechos de prensa estadounidenses para los Juegos Olímpicos hasta 2032, que están programados para París (2024), Milán Cortina (2026), Los Ángeles (2028) y Brisbane (2032). Aún no se ha elegido la ciudad sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030.

Para contentido digital, siga @Telemundo52 y @NBCLA en redes sociales.