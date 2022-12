Despensa de Alimentos – “Help For The Hungry”

Telemundo 52 y NBC4 te invitan a una despensa de alimentos gratuita. La entrega de alimentos se llevará a cabo en el The Foodbank of Southern California localizado en 1444 San Francisco Ave. en Long Beach el jueves 15 de diciembre de 10 a.m. a 12 p.m. (hasta agotar existencias, se entregarán en orden de llegada).

El evento cuenta con el apoyo de más de 200 organizaciones sin fines de lucro que movilizarán a miles de residentes necesitados, y el Departamento de Bomberos de Long Beach que estará presente para ayudar a repartir alimentos, juguetes y panales para bebes.

