COMIENZA LA QUINTA CAMPAÑA ANUAL DE TELEMUNDO 52 Y NBC4 “HELP FOR THE HUNGRY” PARA APOYAR A LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE Y AYUDAR A BANCOS DE COMIDA LOCALES

La campaña “Help For The Hungry” de Telemundo 52 / KVEA y NBC4 / KNBC regresa del 21 de noviembre al 31 de diciembre con el fin de apoyar a los bancos de comida locales y ayudar a proporcionar millones de alimentos a familias necesitadas en el sur de California. Televidentes pueden unirse a la campaña y donar cualquier cantidad enviando un mensaje de texto al 41444 con la frase H4H o al momento de pagar en los supermercados Ralphs y Food 4 Less. El cien por ciento de las donaciones se destinarán directamente a los bancos de comida regionales y a las despensas locales, como Los Ángeles Food Bank, Second Harvest Orange County, Feeding American Riverside | San Bernardino y Food Share Ventura County.

Por primera vez, las estaciones también ofrecerán una despensa de alimentos para beneficiar directamente a los residentes de Long Beach y sus alrededores. La entrega de alimentos se llevará a cabo en el Foodbank of Southern California el jueves 15 de diciembre de 10 a.m. a 12 p.m. (hasta agotar existencias, se entregarán en orden de llegada). El evento cuenta con el apoyo de más de 200 organizaciones sin fines de lucro que movilizarán a miles de residentes necesitados, y el Departamento de Bomberos de Long Beach que estará presente para ayudar a repartir alimentos. Otros participantes de la campaña incluyen a Don Francisco Coffee, Goya Foods y Baby2Baby.

"Nuestra campaña “Help For The Hungry” ayuda a mitigar una necesidad crítica en nuestras comunidades,” dijo Todd Mokhtari, Presidente y Gerente General de Telemundo 52 y NBC4. "Gracias a nuestros generosos televidentes y socios, estamos unidos en la lucha contra el hambre y ayudar a alimentar a familias de nuestra región durante las fiestas decembrinas.”

Desde 2018, la galardonada campaña ha recaudado más de $2.2 millones de dólares en donaciones y ha proporcionado casi nueve millones en alimentos en todo el sur de California. La campaña “Help For The Hungry” ha contribuido al gran impacto de los bancos de comida de la región gracias al poder único de Telemundo 52 y NBC4 que han unido sus fuerzas en la lucha contra el hambre.

A lo largo de la campaña, ambas estaciones cubrirán historias sobre la inseguridad alimentaria en el sur de California. En Telemundo 52, manténgase en sintonía con el noticiero matutino, Noticiero Telemundo 52 a las 5 AM y 6 AM, Noticiero Telemundo 52 al mediodía y los noticieros de las 5 p.m., 5:30 p.m., 6 p.m. y 11 p.m. y Acceso Total a las 11:30 a.m.

Televidentes pueden ver los reportajes de NBC4 en “Today in LA” de 4 a.m. a 7 a.m., y en los noticieros a las 11 a.m., 3 p.m. 4 p.m., 5 p.m., 6 p.m., 7 p.m., y 11 p.m. Televidentes también pueden ver historias en las plataformas digitales, incluyendo las aplicaciones móviles de Telemundo 52 y NBC4 y en plataformas de streaming Apple TV, Amazon Fire TV, Roku, y Samsung TV Plus. NBC4 también cuenta con un canal dedicado a noticias en Peacock, el servicio de streaming de NBCUniversal.

Para más información, visite Telemundo52.com/comunidad o Nbcla.com/helpthehungry. Siga @Telemundo52 y @nbcla en todas las plataformas de redes sociales para las últimas noticias.