Mapa: “Sequía excepcional” se expande en parte de California

Una situación ya sombría empeoró para California en el informe del Monitor de sequía de Estados Unidos de esta semana.

La 'sequía excepcional' se expandió en partes del Valle Central agrícola de California en el informe de esta semana. Esa es la más grave de las cuatro categorías de sequía de la actualización semanal.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El área incluye partes de los condados de Kern, Tulare, Fresno, Madera, Mariposa y Tuolumne. La región plana que domina la parte central del estado tiene algunas de las tierras de cultivo más productivas del país, incluidas millas de campos de cultivo con frutas, granos, nueces y vegetales.

Más de un tercio de las verduras del país y dos tercios de las frutas y nueces del país se cultivan en California, según el departamento de agricultura del estado.

Casi todo California está en una sequía de moderada a severa con una gran parte del estado más poblado de la nación, incluido el norte del condado de Los Ángeles y la mayor parte del condado de Ventura, en sequía extrema.

Hubo señales ominosas de lo que vendría hace meses, cuando el estado enfrentó uno de los inviernos más secos registrados. Idealmente, las tormentas de invierno traen nieve a las montañas de Sierra Nevada y lluvia. Esa nieve luego se derrite en primavera y verano, fluyendo hacia el sistema de agua del estado.

Después de un diciembre prometedor que trajo varias tormentas torrenciales, ese optimismo disminuyó en enero, febrero y marzo.

“La continua falta de precipitaciones en las áreas secas secó aún más los suelos, redujo los niveles de los arroyos y estresó los cultivos y otra vegetación, mientras que las temperaturas más cálidas de lo normal aumentaron la evapotranspiración, lo que se sumó al estrés causado por la falta de precipitaciones", destaca el Informe del Monitor de Sequía de Estados Unidos.

“La capa de nieve es prácticamente inexistente por debajo de los 8,000 pies; el flujo máximo a través de los ríos del área y la entrada a los embalses ya se ha producido o se producirá pronto, semanas antes de lo normal; y las solicitudes de subvenciones para la perforación de pozos, la compra de tanques y los recipientes de agua embotellada están aumentando”.

La sequía dramática en 2021, casi tan seca como la de 2002 y uno de los años más secos jamás registrados en la región.

¿Qué tan malas son las condiciones de sequía en comparación con años anteriores?

El Distrito Metropolitano de Agua, que incluye partes del sur de California, dijo que los años hidrográficos 2020 y 2021 tuvieron la menor cantidad de lluvia registrada durante dos años consecutivos. Además, el lago Oroville, el reservorio principal del Proyecto de Agua del Estado, alcanzó su punto más bajo el año pasado desde que se llenó en la década de 1970.

California no está sola. Todo el oeste de los Estados Unidos está en una sequía severa solo unos años después de que las lluvias récord y las nevadas llenaron los embalses a su máxima capacidad.

La región está familiarizada con un ciclo de precipitaciones de auge y caída que, según los científicos, está impulsado por el cambio climático. Es probable que el ciclo esté marcado por sequías más prolongadas y severas.

Un estudio de principios de este año encontró que el oeste de EE. UU. estaba en medio de una megasequía que ahora es la más seca en al menos 1200 años.

Lo que debe saber sobre este ciclo de sequía

California ha pasado la mayor parte de los últimos 15 años en sequía pero el período seco actual de tres años incluyó uno de los inviernos tardíos más secos registrados.

La temporada de lluvias normal del estado se extiende desde fines del otoño hasta el final del invierno, pero las precipitaciones pésimas dejaron alrededor del 95 por ciento de California en sequía severa al comienzo de la primavera con meses de verano calurosos y secos por delante.

Gran parte del agua de California proviene del derretimiento de la nieve en las montañas de Sierra Nevada. En un escenario ideal, las tormentas cubren las montañas con nieve durante el invierno, formando el embalse natural. Esa nieve luego se derrite a fines de la primavera y principios del verano, reponiendo el sistema de agua del estado.

La capa de nieve estuvo muy por debajo de lo normal este año. Los funcionarios estatales les han dicho a las agencias de agua que recibirán solo el 5% de lo que han solicitado de los suministros de agua estatales más allá de lo que se necesita para actividades críticas como beber y bañarse.

Los californianos enfrentan restricciones de agua este verano

Algunas áreas han comenzado a instituir restricciones leves de agua, como limitar la cantidad de días que se puede regar el césped, y es probable que se apliquen restricciones más estrictas más adelante en el año.

El gobernador de California, Gavin Newsom, amenazó el lunes con imponer restricciones obligatorias de agua si los residentes no usan menos por su cuenta a medida que se prolonga la sequía y se acercan los meses más calurosos del verano.

“Todas las agencias de agua en todo el estado deben tomar medidas más agresivas para comunicar sobre la emergencia de la sequía e implementar medidas de conservación”, dijo Newsom en un comunicado.

Las restricciones de riego al aire libre de dos días por semana comienzan el 1 de junio en Los Ángeles. Según las medidas de conservación anunciadas el 10 de mayo, el riego al aire libre se restringirá a dos días a la semana para los clientes del LADWP, en lugar de los tres actuales, y se permitirá el riego en direcciones de calles con números impares los lunes y viernes, y en direcciones con números pares los jueves. y domingos

El Distrito Metropolitano de Agua del Sur de California declaró una emergencia por escasez de agua sin precedentes. La agencia está limitando el riego al aire libre a un día por semana en algunos condados del sur de California, lo que afecta a unos 6 millones de residentes, después de los meses de enero, febrero y marzo más secos registrados en el estado.

Las restricciones del Distrito Metropolitano de Agua también están programadas para comenzar el 1 de junio.

El LADWP optó por no limitar el riego al aire libre a un día por semana, a diferencia de otras agencias locales dentro del MWD. El LADWP, en cambio, se centrará en permanecer en o por debajo de una asignación mensual basada en mediciones de volumen.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.