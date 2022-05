¿Cuáles son los planes de ahorro de agua que anunciará el alcalde para Los Ángeles?

Se espera que el alcalde de Los Ángeles haga un anuncio sobre la conservación del agua y las restricciones para los clientes del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles.

El alcalde Eric Garcetti tiene previsto hablar en Eagle Rock, a las 8:45 a.m. También se espera que el presidente de la junta y el gerente general de LADWP asistan al evento.

Los detalles sobre el anuncio no estuvieron disponibles de inmediato. Este artículo se actualizará después del anuncio.

EMERGENCIA POR ESCASEZ DE AGUA EN EL SUR DE CALIFORNIA

El anuncio de Garcetti se produce dos semanas después de que el Distrito Metropolitano de Agua del Sur de California declarara una emergencia por escasez de agua sin precedentes. La agencia está limitando el riego al aire libre a un día por semana en algunos condados del sur de California después de los meses de enero, febrero y marzo más secos registrados en el estado.

Esos meses de invierno suelen ser la época más húmeda del año cuando el estado más poblado del país depende de un desfile de tormentas que traen nieve a las montañas de Sierra Nevada, el reservorio natural de California, y lluvia. Idealmente, esa capa de nieve se acumula durante el invierno y se derrite a fines de la primavera y el verano, reponiendo el sistema de agua y los embalses de California.

La sequía dramática en 2021, casi tan seca como la de 2002 y uno de los años más secos jamás registrados en la región.

Las áreas incluyen partes de los valles de San Gabriel y San Fernando, Simi Valley, Woodland Hills, Canoga Park, Calabasas, áreas del oeste de Los Ángeles y Hollywood, y partes del Inland Empire.

A partir del 22 de abril, la capa de nieve en todo el estado estaba muy por debajo del promedio.

El informe más reciente del Monitor de Sequía de Estados Unidos, emitido el 5 de mayo, indicaba que más del 40 por ciento de California sufre una sequía extrema, la segunda categoría más grave del informe semanal. Hace tres meses, después de que las tormentas de diciembre aumentaran el optimismo por un invierno húmedo, esa cifra era solo del 1 por ciento.

Toda California está en una sequía moderada con algunas de las peores condiciones en una gran franja desde la parte norte-central del estado hasta el Valle Central.

RESTRICCIONES POR ESCASEZ DE AGUA

Las restricciones del Distrito Metropolitano de Agua están programadas para el 1 de junio.

Algunos clientes en el Distrito Municipal de Agua de Las Vírgenes, el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles, el Distrito Municipal de Agua del Alto Valle de San Gabriel, la Agencia de Servicios Públicos de Inland Empire, el Distrito Municipal de Agua de Calleguas y El Distrito Municipal de Agua Tres Valles se verían afectado por las nuevas restricciones.

Según el útimo monitoreo de sequía, un 95% del estado de California se encuentra bajo sequía severa.

El distrito está pidiendo a todos los habitantes del sur de California que reduzcan el uso de agua en un 30 por ciento. Las agencias de agua en el distrito enfrentan multas si se exceden los límites mensuales de agua.

Una organización sin fines de lucro creó una calculadora de Huella Hídrica donde puede ingresar información para estimar su uso de agua por día. Lo puedes encontrar aquí.

