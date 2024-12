Usan identificaciones falsas y un código QR para robar computadoras portátiles de tiendas Apple

Un hombre de Yorba Linda es la última víctima de la reciente oleada de robos de computadoras portátiles costosas en el sur de California.

Lo que hace que estos últimos robos sean diferentes es que los delincuentes se hacen pasar por el comprador real utilizando una identificación falsa y, en algunos casos, presentando el código QR real requerido para la recogida, según Paul Giles, quien se suponía que debía recoger una MacBook Pro de 16 pulgadas para su hija el mes pasado.

“Dijo: ‘Oh, lamento que haya sucedido esto’”, dijo Giles que le dijo el gerente cuando llegó a la tienda Apple en Americana at Brand en Glendale. “Alguien aparentemente se hizo pasar por ti y lo recogió”.

Los robos mediante estafas realizadas por internet han sobrepasado todas las expectativas.Tan solo el año pasado, el FBI recibió más de 880,000 denuncias.

Giles ahora no tiene su compra de $5,000. Es al menos el cuarto cliente de Apple que ha informado que alguien le robó sus computadoras al recoger sus compras.

Rick Markowitz, de Sherman Oaks, dijo que ordenó su computadora portátil Apple en línea y optó por recogerla en la tienda para asegurarse de que el dispositivo de $3,600 no fuera robado.

Pero cuando fue a buscar su computadora nueva la semana pasada, la tienda le dijo que ya la habían recogido.

“Me dijeron que aparentemente alguien había mostrado mi identificación”, dijo Markowitz. “Desde entonces, he estado tratando de resolver esto”.

Markowitz dijo que no recibió respuesta de la policía a pesar de haber presentado una denuncia policial mientras intentaba resolver el caso de la computadora portátil robada con la empresa.

Dijo que está desconcertado por la situación, ya que afirmó que no había evidencia de que lo hubieran pirateado de ninguna manera.

“(Apple) dice: ‘No estamos diciendo que necesariamente haya sido usted. Estamos diciendo que alguien tenía su identificación y su código QR, y nuestro protocolo de tienda dice que se lo entregamos a cualquiera que tenga la identificación’”, dijo Markowitz. “Eso es una locura... No tengo ninguna cuenta bancaria vaciada. No recibí correos electrónicos sospechosos ni nada parecido”.

Giles dijo que tampoco cree que lo hayan hackeado.

Un experto en ciberseguridad habla de consejos para proteger la información en tu teléfono celular.

“Sabes, uno de los pensamientos ha sido que es algún tipo de trabajo interno”, dijo Giles. “Si realmente obtuvieron el código QR, que supuestamente solo está en el correo electrónico que me enviaron, ¿quién más podría obtenerlo?”

Cualquiera puede, según Jim Stickley, un experto en seguridad cibernética conocido a nivel nacional.

“Es una estafa muy fácil”, dijo Stickley. “Simplemente entro en tu computadora, solo tengo que monitorear tu correo electrónico y ver cuáles son tus compras, cuándo se entregarán”.

Stickley cree que los cibercriminales están obteniendo información personal de las computadoras de las personas.

“Todo el mundo tiene esta idea, si mi computadora está comprometida, lo sabremos, algo aparecerá en la pantalla, mi computadora funcionará lentamente”, dijo Stickley. “Pero hoy en día, es casi imposible saber si un criminal está en tu computadora”.

Dijo que no le sorprendería que este tipo de robo no estuviera ocurriendo en otras partes del país y no solo en las tiendas de Apple.

Breauna Hannon pensó que había obtenido una buena oferta con la compra hasta que le llegó un correo electrónico indicando que sus boletos habían sido transferidos a otra persona. Esto hizo para recuperarlos.

“Un delincuente puede ver todo lo que usted ve”, dijo Stickley una vez que una computadora o un correo electrónico se ve comprometido.

“Por lo tanto, si recibe un correo electrónico y tiene ese código QR para ir a recoger su paquete, los delincuentes también tienen ese código QR y simplemente se le adelantan”, dijo Stickley.

¿Su consejo? Uno que a menudo escuchamos de los expertos: use contraseñas únicas y diferentes en cada cuenta que tenga.

“Otra cosa es tratar de usar un teléfono o una tableta, algo así en lugar de una PC”, dijo Stickley. “Las PC de escritorio, ya sean Mac o Windows, son mucho más inseguras que un teléfono o una tableta.

Giles dijo que Apple no ha sido de ayuda, ni tampoco su compañía de tarjeta de crédito. En cuanto a la investigación, dijo que se mantiene en contacto con la policía de Glendale.

“Quiero decir, nos quedamos sin dinero. Ese es el problema”, dijo Giles. “Ya compré una computadora nueva, así que no necesito esta computadora. Necesito el reembolso de Apple”.

La estación hermana NBCLA ha estado contactando a Apple diariamente desde el miércoles, pero aún no ha recibido respuesta.