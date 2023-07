Ordenó un producto en las redes sociales pero le cobraron más de lo que costaba

Aurora González ordenó unas gomitas de CBD que vio anunciadas en las redes sociales. Sin embargo, el producto no resultó ser como lo esperaba.

Las gomitas llegaron derretidas, de acuerdo con González.

“Cuando abro el paquete, resulta que era una masa”, dijo González.

Sin embargo, ese no fue el único problema que tuvo al ordenar el producto que vio anunciado en Facebook. El anuncio ofrecía dos frascos, uno por un valor de $53 y otro a un costo de $200.

Así que decidió pedir el de menor costo.

“Lo mandé a pedir de $53 pero a la hora que ellos retiran el dinero, creo que ellos han retirado más de lo que solicité”, dijo González.

Su estado de cuenta mostraba un retiro de $198.78. Así que llamó a su banco, Wells Fargo, donde le informaron que solo pagarían $53 a la empresa.

Sin embargo, al poco tiempo le notificaron que el negocio había insistido en que la cantidad era la correcta. Así que tuvo que pagar el resto, que ascendió a $145.78.

González asegura que llamó a la compañía Peak Power para quejarse.

“La llamada se fue hasta Filipinas y de allí a Miami”, cuenta González. “La persona que habló conmigo no me dio ninguna esperanza. Dijo que no, que ya se habían pagado los gummies”.

Fue entonces cuando decidió llamar al equipo de Telemundo 52 Responde.

Telemundo 52 contactó a CBD 4 Relief, la compañía que aparentemente le vendió los productos, aunque la marca en la etiqueta de las gomitas que recibió era Peak Power.

Al solicitar una explicación, le enviaron un correo electrónico a González, pidiendo una disculpa por lo sucedido. Le indicaron que el cargo no era incorrecto ya que, aparentemente, seleccionó un plan especial al solicitar los productos.

Sin embargo, aceptaron colaborar en la devolución.

“Valoramos su satisfacción como cliente y, como cortesía única hemos emitido un reembolso completo por la cantidad de $198.78 por medio de un cheque electrónico”, le indicó la compañía en el mensaje.

Pudo imprimirlo y depositarlo para recuperar su dinero.

Actualmente, con los productos que se ofrecen por internet, es muy importante que una empresa responda a sus clientes si consideran que lo que recibieron no es lo prometido.

Los afectados pueden informar a la Comisión Federal de Comercio (FTC) para detectar si es una situación recurrente con un negocio específico y las autoridades tomen cartas en el asunto.

