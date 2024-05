Millones de jóvenes podrían quedarse sin cobertura médica si no toman acción

La época de graduaciones universitarias trae todo tipo de nuevas experiencias a los jóvenes que quizá no están enfocados en algo muy importante que está a punto de cambiar, su plan de salud.

Una vez que termine su cobertura estudiantil o cumplan 26 años, estos jóvenes deben de tomar acción.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

La época de celebraciones por los logros académicos son sumamente emocionantes y muchos jóvenes se preparan para emprender sus vidas ya por fin fuera de las aulas y las bibliotecas, pero las graduaciones, traen consigo una realidad que quizá no hayan considerado: su seguro médico, si se los proporcionaba la universidad, va a dejar de protegerlos, y si cumplen 26 años, ya no calificarán para el de sus padres tampoco.

“Estamos en este momento en el periodo de inscripción especial, y pueden inscribirse y es muy fácil”, dijo Patricia Izquierdo de Covered California.

La pandemia dejó clara la necesidad de que toda persona tenga seguro médico, pero para muchos, el costo de una póliza individual, no está en el presupuesto.

Afortunadamente, para estos casos de transición, o cambios de vida significativos, Covered California tiene opciones y podrían pagar menos de $10 al mes.

“Casi el 90% de los inscritos tienen un subsidio que hace que sea más económico”, dijo Izquierdo.

Lo importante, explicó Izquierdo, es que estén protegidos con un seguro porque de otra forma tendrán que pagar una multa al tío Sam, y no importa si no tienen empleo, de cualquier forma deben estar asegurados.

“Quiero contarles que, si ustedes no tienen un seguro médico, por ley deben tenerlo, y la multa por persona por el año está en $850”, agregó.

Para obtener asistencia gratuita y confidencial para inscribirse, pueden llamar al 1-800-300-0213 o también pueden visitar el sitio covered.ca.gov/espanol para ver las opciones y saber si califican para recibir ayuda financiera, y hay otra excelente noticia que acaba de darse a conocer.

“La buena noticia para todos los Dreamers y los DACA es que a partir del 1 de noviembre van a poder tener seguro con Covered California o Medi-Cal, dependiendo del ingreso”, explicó Izquierdo.

Ojo, no dejen pasar el tiempo, para no quedarse sin cobertura médica. La cobertura del seguro empieza un mes después del día en que se inscriban, así que tómenlo en cuenta, para no tener que pagar esa multa, y además, tener protección en caso de enfermarse.