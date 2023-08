Había cancelado su seguro de vida pero le seguían descontando la mensualidad

Ofelia García se considera una persona que cuida su dinero. Sin embargo, su cuenta bancaria no lo reflejaba.

La mujer de 74 años comenzó a notar que cada mes le faltaba dinero en su cuenta bancaria pero desconocía la razón de ese desbalance en su saldo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

“Yo decía, ‘¿En qué gasto el dinero que no me estoy dando cuenta?. ¿Todo el cheque me lo gasto? No, pues, ¡estoy gastando mucho!’”, cuenta García.

Hay más de 24 millones de cuentas de fondos de retiro que han sido olvidadas. Telemundo 52 Responde tiene todos los detalles con cómo encontrar tu 401k y reclamar tu dinero.

Fue al banco para averiguar lo que estaba pasando y se percató que el dinero faltante eran los pagos por un seguro de vida que ella había cancelado en 2021. Pero, al parecer, la cancelación nunca se hizo efectiva.

“Yo, al cumplir 70 años, comenzaron a sacar dinero”, dijo García. “Yo no me daba cuenta. Yo nomás decía, ‘me falta dinero’”.

García había cancelado el seguro de vida en el año 2021 tras recibir una carta de State Farm en la que le notificaron que su mensualidad aumentaría a $360. Ella había estado pagando solo $30 desde 2001.

“Hablo con ellos y dicen, ‘¿Cómo no se dio cuenta señora, que por dos años le estuvieron sacando el dinero’”, cuenta García sobre su llamada para entender lo que pasaba.

“¡Pues, muy sencillo! ¡Porque yo no entiendo inglés!”, les contestó.

Representantes de State Farm le dijeron que alguien había firmado su autorización. Y, aunque pudo cancelar su póliza, le dijeron que no podrían devolverle el dinero que le retiraron desde junio de 2021. La cantidad ascendía a más de $9,000

El señor Mosquera fue víctima de una estafa de casi $20.000 y contactó a su banco para recuperar la suma. A pesar de hacer todos los trámites necesarios para obtener su dinero de vuelta, Wells Fargo no se lo entregó. Se comunicó con Telemundo 52 Responde y así se resolvió su caso.

“¿Se van a quedar con todo mi dinero que me robaron?” pensó García. "No, no es posible, porque yo no he firmado”.

Sintiéndose frustrada y desesperada, llamó al equipo de Telemundo 52 Responde, quienes contactaron a State Farm. Solicitaron la evaluación del caso de García y buscar una solución.

La compañía decidió enviarle el dinero adeudado, un total de $9,049.64

“Siempre animamos a nuestros clientes que tengan dudas sobre sus pólizas, a que se acerquen a nosotros”, dijo State Farm en un comunicado.

Un estudiante dijo que compró y devolvió un iPhone usado en Amazon, pero nunca recibió el dinero de su devolución hasta que pidió la ayuda de Telemundo 52 Responde.

“Estaremos complacidos de aclarar cualquier pregunta que puedan tener”.

Si no entiende documentos de sus cuentas o contratos porque no habla inglés, llame y pida ayuda a la agencia o institución. Ellos, generalmente, tienen personal que le pueden hablar en su idioma.

Si tiene alguna denuncia, puede contactar al equipo de Telemundo 52 Responde al (866) 269-6199