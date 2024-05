Advierten sobre químicos peligrosos en utensilios de cocina: Lo que debes saber

Mucho se habla de utensilios de cocina que podrían ser dañinos para la salud, pero, ¿qué puede hacer usted como consumidor para determinar que los que tiene en casa sean seguros?

De acuerdo a estudios de Consumer Reports, hay algunos materiales antiadherentes que son más seguros que otros, pero, ¿qué tienes usted que saber antes de comprar ciertos tipos de ollas o sartenes?

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Rebecca Nieves Huffman dice que le encanta recrear y compartir versiones un poco más saludables de sus platillos puertorriqueños favoritos.

“La experiencia de yo seguir cocinando la comida boricua como me criaron, pero con esos toquecitos saludables me da tanto orgullo”, dijo Rebeca Nieves Huffman, que dijo haber cambiado los utensilios de cocina que utilizaba.

Pero dice que después de que a su mamá le diagnosticaran demencia, dejó de usar su “caldero”.

Aunque no hay evidencia sólida que vincule el aluminio con un mayor riesgo de demencia, cuando se trata de toxinas en los utensilios de cocina, de acuerdo a estudios científicos, si hay motivos de preocupación por algunos materiales creados por el hombre, utilizados en sartenes, freidoras de aire y otros utensilios antiadherentes… sustancias a las que se les conoce como “químicos eternos”.

El abogado experto en leyes migratorias, Yunior Quiñones, responde a la pregunta. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

“[Los] productos químicos permanentes, se descomponen muy lentamente en el medio ambiente. Estas sustancias químicas pueden acumularse en el cuerpo y están relacionadas con problemas de salud graves, como cáncer y problemas reproductivos”, señaló Luz Plascencia, portavoz de Consumer Reports.

De acuerdo con los expertos de CR, una mejor opción sería utilizar utensilios de cocina hechos de acero inoxidable, acero al carbono, o de hierro fundido, puesto que no contengan los químicos conocidos como PFAS, pero es posible que no eviten por completo que los alimentos se peguen.

Aunque los utensilios de cocina que tienen una capa de cerámica también son una excelente opción, ya que los alimentos tienden a no pegarse en ellos y es poco probable que el material contenga sustancias químicas nocivas.

Independientemente de la marca o el tipo de producto que seleccione, los expertos de CR recomiendan asegurarse de leer las etiquetas, y buscar las que indiquen específicamente que no contienen PFAS y muy importante, no ignore las instrucciones de uso y cuidado, para que no se dañen.

“[Usted] debe utilizar utensilios blandos y evitar apilarlos”, dijo Plascencia. Por su parte, la señora Nieves Huffman dice que, aunque ya no lo usa, aún mantiene cerca de su caldero.

Los microplásticos y los productos químicos plásticos como el BPA son otras sustancias potencialmente dañinas que pueden llegar a nuestros alimentos.

Los expertos recomiendan utilizar moldes de vidrio o acero inoxidable, en lugar de plástico, para almacenar nuestros alimentos y así, reducir la exposición a químicos dañinos.