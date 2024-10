La medida DD podría otorgar el derecho al voto local a residentes no ciudadanos en Santa Ana

La ciudad de Santa Ana pondrá en manos de los votantes una medida que, de ser aprobada en estas elecciones, le daría el derecho al voto local a todos los residentes sin importar que no sean ciudadanos.

Se trata de la medida “DD”, que fue aprobada por 4 de los concejales de la ciudad de Santa Ana para estar en las boletas electorales de noviembre. Su objetivo es otorgar el derecho al voto a los residentes que no son ciudadanos estadounidenses.

“Creemos que cada residente que vive en la ciudad y paga impuestos y ha formado familias en esta ciudad tiene que tener derecho a votar y elegir sus representantes en el concilio de la ciudad”, dice Carlos Perea, director ejecutivo de Justicia Económica para Inmigrantes.

Martha Bailón, quien es residente y ha trabajado desde hace más de 30 años en la ciudad de Santa Ana, mencionó que poder votar es un derecho que se han ganado personas como ella, que contribuyen a la economía local y pagan sus impuestos.

“Sería importante que pudiéramos elegir a nuestros gobernantes, concejales y todo eso para poder escoger los mejores, los que nos convengan más y que nos apoyen más”, dijo Bailón.

Un informe realizado este año por Arbor Institute for Immigrants and Economic Justice calcula que de las más de 313,800 personas que viven en la ciudad, un gran número de ellos no cuenta con la ciudadanía para ejercer su derecho al voto en los comicios municipales.

“Los inmigrantes no ciudadanos en la ciudad de Santa Ana son más de 70,000 residentes, una tercera parte de los habitantes de esta ciudad”, señala Perea. “Nosotros pagamos más de $117 millones en impuestos locales cada año; los inmigrantes hemos sido la espina económica de esta ciudad por mucho tiempo”.

La medida “DD” cuenta con el apoyo de votantes locales como Jesica Rivera, quien dijo que participará en las próximas elecciones.

“Creo que tienen todo el derecho de votar y de decir así como cualquier ciudadano legal de aquí”, dijo Rivera.

Sin embargo, también ha encontrado oponentes, como la alcaldesa Valerie Amezcua, David Peñaloza, Phil Becerra y Nélida Mendoza, exalcaldesa de Santa Ana y veterana de guerra.

Mendoza alega, en un documento presentado a la alcaldía, que la medida podría traer consecuencias negativas a la ciudad.

“Como inmigrante, veterana y exconcejal de la ciudad, comprendo perfectamente las luchas y los sacrificios que hacen los inmigrantes para alcanzar el sueño americano”, destaca Mendoza en el documento.

“Pero si se aprueba, esta medida conducirá a déficits presupuestarios, demandas judiciales y litigios interminables que agobiarán a los futuros concejos”.

Si los votantes aprueban la medida “DD”, algunos de los requisitos exigidos incluirán ser residente de la ciudad de Santa Ana, ser mayor de 18 y no contar con antecedentes criminales.

Para conocer más sobre la medida DD, haga clic aquí.