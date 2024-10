Medida G: propuesta de ley del condado de Los Ángeles para ampliar la Junta de Supervisores

La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles rara vez experimenta divisiones o contiendas.

Pero la poderosa junta dirigida por cinco mujeres para cada uno de los cinco distritos del condado más grande del país ahora está dividida sobre si expandir su propia agencia para tener más miembros electos en la junta. Y dos lados opuestos están haciendo campaña activamente a favor o en contra de la Medida G.

¿Qué haría la Medida G?

Si la mayoría de los votantes del condado de Los Ángeles dicen “sí” a la Medida G, permitirían al condado enmendar su carta para aumentar el número total de supervisores a nueve, en lugar de los cinco actuales.

Si se aprueba, el condado también crearía un ejecutivo del condado, que esencialmente se convertiría en “el alcalde del condado”, que sería seleccionado por los votantes del condado de Los Ángeles.

La Medida G también busca establecer una comisión de ética y un analista legislativo, que revisaría las posibles políticas para el condado.

3 contra 2

Mientras que las supervisoras Lindsey Horvath, Janice Hahn e Hilda Solis apoyan la Medida G, las supervisoras Holly Mitchell y Kathryn Barger están en contra.

Por qué los partidarios quieren la Medida G

Ofrecería más representación

Quienes quieren ampliar la Junta dicen que el condado de Los Ángeles es demasiado grande y diverso para estar representado por solo cinco personas.

La supervisora ​​Horvath, que representa al tercer distrito, que incluye el Westside de Los Ángeles y el Valle de San Fernando, sostiene que la reforma de la gobernanza del condado es necesaria desde hace mucho tiempo.

“La última vez que cambió el gobierno del condado fue en 1912, cuando había más vacas que personas en este condado”, dijo Horvath. “Necesitamos cambiar nuestro gobierno para que responda a las necesidades del siglo XXI”.

Traería más diversidad

Los partidarios usan a la supervisora ​​Hilda Solis como ejemplo de por qué se necesita ampliar la junta del condado: si bien casi la mitad de la población del condado de Los Ángeles es hispana, Solis es la única miembro latina de la junta.

Al tener más asientos en la mesa y más voces que reflejen la diversidad del condado, habrá más políticas que podrían servir y representar a diferentes áreas, según Horvath y otros partidarios.

Establecería un alcalde para el condado de Los Ángeles

Además de más miembros de la junta, la Medida G busca establecer un ejecutivo del condado, que sería como un alcalde del condado.

En lugar del actual director ejecutivo del condado de Los Ángeles, que es designado por la junta, la Medida G convertiría ese puesto en un cargo electo, lo que obligaría a que el proceso presupuestario del condado fuera más transparente, y quien redactara el presupuesto sería más responsable ante la gente de Los Ángeles, argumentan los partidarios.

Lo que dicen los oponentes sobre la Medida G

Daría demasiado poder a una sola persona

Los oponentes dicen que si se crea el puesto de ejecutivo del condado, la persona no tendría límites de mandato mientras supervisa el condado con la autoridad de contratar y despedir a los jefes de departamento del condado.

Según los opositores, este alcalde del condado también tendría control total sobre el presupuesto del condado sin poder de veto sobre la junta.

“Altera por completo el equilibrio de poder entre cinco o nueve o cualquier número de supervisores de la junta, y esta persona singular que sería responsable de los 10 millones de angelinos”, dijo la supervisora ​​Holly Mitchell durante una entrevista con la estacion hermana NBC4.

La supervisora ​​Kathryn Barger también dijo que la Medida G es un “caballo de Troya” para consolidar todo el poder de toma de decisiones en un solo puesto.

Sería demasiado costosa

Si bien los partidarios de la Medida G dicen que la expansión del gobierno del condado no costaría dinero a los contribuyentes, los opositores no aceptan el argumento.

Mitchell dice que todos los costos de aumentar el número de distritos de la junta y crear el puesto de alcalde del condado provendrían del presupuesto existente del condado.

“No sé cómo se establece esta nueva infraestructura de un director ejecutivo para todo el condado, se agregan cuatro nuevos supervisores, más su personal y no se piensa que va a costar dinero a los residentes del condado de Los Ángeles”, dijo Mitchell.

Dejaría hijastros en el condado de Los Ángeles

Los opositores argumentan que quienes viven en las áreas no incorporadas del condado de Los Ángeles se verían más privados de sus derechos bajo la Medida G.

A medida que el pastel del presupuesto y los recursos del condado de Los Ángeles se dividen en más porciones (más distritos y más tomadores de decisiones), la junta se vería más reprimida para proporcionar servicios municipales en los vecindarios incorporados, afirman los opositores.

“Hay una razón por la que East LA estaba luchando por la condición de ciudad, y por la que el Valle de San Fernando está frustrado y siente que la ciudad de Los Ángeles no lo escucha. Esto no va a cambiar eso. Esto lo empeorará”, dijo el supervisor Barger.

Si bien Mitchell y Barger se oponen a la Medida G, Mitchell dijo que apoya la idea de aumentar el número de miembros de la junta, y Barger dijo que apoya la noción de crear una comisión de ética.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.