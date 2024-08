Encuentran murciélago muerto infectado con rabia en Pasadena

El Departamento de Salud Pública de Pasadena anunció el jueves el hallazgo de un murciélago muerto infectado con rabia en esa ciudad.

El animal infectado con rabia, que fue encontrado cerca de la intersección de East Green Street y South Hudson Avenue, es el primer animal que dio positivo en la prueba de rabia este año, según Manuel Carmona, director interino de Salud Pública.

“Si bien el último murciélago infectado con rabia en Pasadena fue encontrado en 2019, existe la posibilidad de que haya más murciélagos con esa enfermedad en la región”, dijo Carmona. “Se anima a los miembros de la comunidad a evitar el contacto con murciélagos heridos o muertos e informar de inmediato sobre ellos”.

Pasadena Public Health Department (PPHD) has received a report of a dead bat infected with rabies in Pasadena near the intersection of E. Green St. and S. Hudson Ave. There are no reports of rabies in humans and the risk of rabies infection in humans remains low. PPHD advises the… pic.twitter.com/139F6g5szK