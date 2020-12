Muertes y hospitalizaciones por COVID-19 continúan aumentando en Riverside

El número de muertes por coronavirus y las hospitalizaciones continúan aumentando en el condado de Riverside, donde el miércoles se confirmaron 5,121 casos adicionales.

El número total de casos de COVID-19 registrados desde que comenzó la pandemia a principios de marzo aumentó a 156,834, en comparación con los 151,713 del martes, según el Sistema de Salud de la Universidad de Riverside.

El número de muertes derivadas de complicaciones relacionadas con el virus asciende a 1,805, un aumento de 16, dijeron las autoridades.

Esas cifras son indicadores rezagados debido a demoras en la certificación de certificados de defunción codificados como COVID-19, según funcionarios de salud. Los períodos de notificación pueden retroceder varias semanas.

Las hospitalizaciones por COVID-19 en todo el condado fueron de 1,322, 44 más que el día anterior, según RUHS. Eso incluye a 247 pacientes de la unidad de cuidados intensivos, tres menos que el martes.

La semana pasada, el director del Departamento de Manejo de Emergencias, Bruce Barton, le dijo a la Junta de Supervisores que alrededor del 40% de todas las hospitalizaciones en todo el condado están relacionadas con COVID-19.

Las camas de la UCI son la mayor preocupación ahora, dijo, con las instalaciones de cuidados intensivos y generales del condado técnicamente al máximo de ocupación. Barton dijo que los hospitales están recurriendo a planes de aumento de capacidad para ampliar el espacio de cuidados críticos siempre que sea posible.

En el Centro Médico de la Universidad de Riverside en Moreno Valley, algunos casos pediátricos que no son de emergencia están siendo derivados al Centro Médico de la Universidad de Loma Linda para reducir la carga del hospital del condado.

El número de casos de virus activos conocidos en todo el condado es de 80,581, un aumento de 4,723 con respecto al martes. El recuento activo se obtiene restando las muertes y recuperaciones del total actual - 156,834 - según la Oficina Ejecutiva del condado. El número de recuperaciones de pacientes verificadas es 74,448.

La métrica es un indicador de seguimiento y no una instantánea en tiempo real de los totales de los pacientes. Esa cifra no se informó anteriormente debido a que los funcionarios de salud no pudieron confirmar el estado de los pacientes en las entrevistas de seguimiento, según los funcionarios de salud.

La tasa general positiva de COVID-19 del condado es del 21.3%, en comparación con el 18.5% de hace una semana. Los funcionarios de salud han notado que los aumentos en las pruebas conducen a un número de casos proporcionalmente más alto, lo que no se traduce necesariamente en una necesidad médica, a excepción de la cuarentena.

La capacidad disponible de UCI de la región del sur de California de 11 condados es oficialmente del 0%. La métrica es un punto de referencia clave para la orden regional de quedarse en casa del gobernador Gavin Newsom, que entró en vigor el 6 de diciembre. La orden se activó cuando la disponibilidad de camas de UCI en el sur de California cayó por debajo del 15%.

El supervisor Chuck Washington dijo la semana pasada que varios condados solicitan que el gobernador revise la definición regional y los condados de parcelas en subregiones más pequeñas en todo el sur de California, con el objetivo de modificar el umbral de capacidad de la UCI, para que pueda alcanzarse más fácilmente.

La orden actual de quedarse en casa afecta a bares, teatros, museos, peluquerías, instalaciones recreativas cubiertas, parques de atracciones y bodegas, todos los cuales se supone que permanecerán cerrados.

Los restaurantes se limitan a comida para llevar y entrega, con limitaciones de capacidad en los puntos de venta.