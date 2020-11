“Es un milagro”: Joven con síndrome de Down sobrevive el COVID-19

El número de casos y hospitalizaciones por el COVID-19 siguen aumentando, pero en lo que parece ser el peor tiempo de la pandemia, una familia de Koreatown asegura haber recibido un milagro en el Día de Acción de Gracias.

La familia Santos dice que a pesar de haber tomado todas las precauciones posibles para no contagiarse de coronavirus como la distancia social y el uso del cubrebocas, la familia entera contrajo el COVID-19 en junio y la enfermedad casi les arrebató a uno de sus miembros más queridos, Geoffrey, un joven de 28 años de edad con síndrome de Down.

El 26 de junio, Geoffrey fue el primero en contraer el virus y desafortunadamente se enfermó gravemente. El joven tuvo que ser internado de emergencia en el Hospital Cedars-Sinai, donde su madre, Martha Santos, que también empezaba a mostrar síntomas del virus, le rogó a los médicos que le permitieran acompañar a su hijo, a quien ella dice aún considera como su niño querido.

La madre dice que le rogó a los doctores que la dejaran quedarse cerca de su hijo, pues “tiene síndrome de Down y él no se vale por sí mismo.”

“Yo lloré para que me permitieran quedarme” aseguró Santos.

Los doctores le permitieron a Santos acompañar a su hijo en aislamiento por seis días, pero Geoffrey empeoró y tuvo que ser llevado a cuidados intensivos donde su madre no lo pudo acompañar.

El número de casos de COVID-19 en el condado de Los Ángeles sigue en aumento. Las más recientes cifras reportaron más de 5,000 nuevos casos y eso significa más restricciones.

“Yo lloré tanto, yo salí por esos pasillos gritando, pero me sacaron y me dijeron que tenían que entubarlo”, recuerda Santos.

Geoffrey quien nunca había estado lejos de su familia se quedó solo.

Mientras tanto, Santos, su esposo y el resto de la familia comenzaron a recuperarse de la enfermedad y alrededor de un mes y medio después Santos asegura haber tenido una experiencia extraordinaria.

“Alguien entró a mi cuarto y me dijo ‘yo no me he olvidado de ustedes’, entendí que era Dios."

Un día después le dijeron que su hijo estaba al borde de la muerte y que solo había un 5% de probabilidades de que Geoffrey sobreviviera. Los doctores creían que no resistiría más de 48 horas.

Entristecida la familia Santos se aferró a la oración y le pidió a Dios que le concediera el milagro de que Geoffrey se recuperara.

Pasaron las 48 horas y Geoffrey seguía vivo, pero los doctores continuaban pensando que el joven no resistiría por mucho más tiempo. Sin embargo pasaron tres meses y Geoffrey seguía vivo y aunque sus riñones estaban muy deteriorados comenzó a mejorar.

Después de casi cinco meses, el joven fue trasladado al hospital Kendrick para su rehabilitación.

Y en el día de Acción de Gracias Geoffrey finalmente fue dado de alta del hospital. Su familia y miembros de su iglesia, en la que ha participado fervientemente durante muchos años, se reunieron a las afueras del hospital para celebrar su viaje de regreso a casa.

“Dios bendiga a los médicos y a los enfermeros que lucharon por mi hijo, yo sé que Dios los guio para que ellos pudieran salvar a mi hijo”, dice Santos. Ellos decían, ¡tu hijo es un milagro de Dios! Nadie, nadie sobrevive el coronavirus en la condición de Geoffrey.”

Los Santos comparten su historia porque saben que hay muchas otras familias que atraviesan por situaciones difíciles debido al COVID-19. “Aférrense a su fe en Dios porque únicamente Dios pudo hacer este milagro tan grande”.

El resto de la familia ya dio negativo al virus y nadie más ha tenido complicaciones.