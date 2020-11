Organización de Los Ángeles pide ayuda para los afectados por el huracán en Nicaragua

Durante el feriado de semana de Acción de Gracias, Al Barro, una organización sin fines de lucro de Huntington Park y diversos voluntarios, han estado manos a la obra juntando donativos para enviarlos a las zonas devastadas por dos huracanes en Nicaragua.

Aunque la organización ya tienen bastantes cosas para enviar, pide a la gente que ayude con su tiempo para organizar lo que han recolectado y dicen que la necesidad en Nicaragua es inmensa en los lugares devastados por los desastres naturales.

“Es horrible la verdad me quiebra el corazón”, dice Leslie Delgado, quien sirve como voluntaria en la organización.

Al ver el dolor y la desolación causada por los embates de la naturaleza en Nicaragua, Delgado decidió dedicar su tiempo arreglando las cajas de donativos que la organización “Al Barro” pronto enviará a ese país. Voceros del grupo agradecen el apoyo y recuerdan que se necesita mucho más.

“La gente ahorita esta super motivada, pero que siga esa motivación esto es a largo plazo la gente perdió sus casas su ganado no hay comida no hay vestimentas no están trabajando y además están siendo afectados por el coronavirus”, dice Najoi Jabalí quien forma parte de la organización Al Barro.

La organización exhorta a los interesados en ayudar que contribuyan con alimentos no perecederos y artículos de higiene.

“Lo que más se necesita es comida seca, leche en polvo, comida de bebe en polvo pastas cosas que no se van a echar a perder”.

Aquellos que quisieran ayudar, pero no puedan contribuir con cosas materiales, también pueden ayudar donando su tiempo como voluntarios.

“Necesitamos voluntarios tenemos mucho material”, dice Jabalí. “Que vengan aquí, el tiempo es oro, sabemos que muchos no pueden donar por la pandemia, pero vengan por lo menos un par de horas”.

El primer envío grande de aproximadamente seis docenas de cajas va a ser enviado en vía marítima la próxima semana. Pero las cosas tardan alrededor de un mes en llegar. Los interesados en colaborar pueden contactar al grupo en sus redes sociales o por teléfono al 424-222-2121. También pueden visitar la página de internet de la organización en AlBarroFoundation.com, o de manera física en 5731 Bickett St. Huntington Park CA 90255.