Temen que toque de queda no se respete en el condado de Orange

Con el aumento de los casos de COVID-19 y las hospitalizaciones, el condado de Orange y la mayor parte de California caerán bajo un toque de queda suave exigido por el estado el sábado por la noche que prohibirá las actividades no esenciales, reuniones y operaciones comerciales a partir de las 10 p.m. Pero no está claro si las autoridades locales harán algo para hacer cumplir la orden.

La orden de “quedarse en casa limitada” anunciada por la oficina del gobernador Gavin Newsom el jueves se aplica a todos los condados en el nivel restrictivo “púrpura” del sistema de monitoreo de coronavirus del estado, incluido el condado de Orange. La orden entrará en vigor a las 10 p.m. El sábado y permanecerá en vigor hasta las 5 am del 21 de diciembre.

“El virus se está propagando a un ritmo que no habíamos visto desde el inicio de esta pandemia y los próximos días y semanas serán fundamentales para detener el aumento”, dijo Newsom en un comunicado. “Estamos dando la alarma. Es crucial que actuemos para disminuir la transmisión y retrasar las hospitalizaciones antes de que aumente el recuento de muertes. Lo hemos hecho antes y debemos hacerlo de nuevo”.

Según la oficina del gobernador, la orden tiene como objetivo reducir las oportunidades de propagación del virus, y señaló que las actividades realizadas durante la noche “a menudo no son esenciales y probablemente están relacionadas a actividades sociales y reuniones que tienen una mayor probabilidad de conducir a una inhibición reducida y una probabilidad reducida de adherencia a las medidas de seguridad, como cubrirse la cara y mantener la distancia física”.

El programa ofrece subvenciones para ampliar la capacidad de servicio de comida al aire libre.

La orden no se describe como un toque de queda total. El secretario estatal de Salud y Servicios Humanos, Dr. Mark Ghaly, dijo el jueves que no evita por completo que las personas abandonen sus hogares fuera del horario de atención, y señaló que todavía planea pasear a su perro a altas horas de la noche. Sin embargo, el alguacil del condado de Orange, Don Barnes, dijo que su agencia planea permanecer enfocada en las “llamadas de emergencia”, no en hacer cumplir las órdenes de salud.

“Durante la pandemia, el Departamento del Sheriff del Condado de Orange ha adoptado un enfoque de educación primero con respecto a las órdenes de salud pública”', dijo Barnes. “Actualmente estamos evaluando la acción del gobernador. En este momento, debido a la necesidad de contar con diputados disponibles para las llamadas de emergencia, los diputados no responderán a las solicitudes de cubrirse la cara o hacer cumplir únicamente reuniones sociales”.

La supervisora ​​del condado de Orange, Michelle Steel, quien acaba de ser elegida para el Congreso , criticó la orden y a Newsom. “Gobernador, haga lo que dice, no lo que yo haga”. El toque de queda de Newsom en el 90% de la población de California en 41 condados es un abuso de poder inaplicable”, escribió Steel en su página de Twitter. “Es una forma incorrecta de compensar su 'grave error' de beber y cenar, sin máscara y adentro, en un restaurante exclusivo, violando su propia orden”.

Steel se refería a un error muy publicitado de Newsom: que asistió a la considerable cena de cumpleaños de un asesor en el restaurante French Laundry en Napa a pesar de sus propias órdenes contra las grandes reuniones. Newsom se disculpó públicamente el lunes y calificó su asistencia como un grave error. Pero las críticas han continuado aumentando, particularmente después de que Fox11 transmitiera fotos de la reunión en Los Ángeles, mostrando al gobernador en lugares relativamente cercanos con otros asistentes a la fiesta.

El condado de Orange se trasladó el lunes al restrictivo nivel “púrpura” del estado, junto con otros 27 condados, en medio de un aumento en todo el estado de infecciones y hospitalizaciones por coronavirus. La medida dejó a 41 de los 58 condados del estado, el 94,1% de la población del estado, en el nivel “púrpura”.

El paso al nivel restrictivo obligó a prohibir el servicio en interiores en los restaurantes y el cierre de las salas de cine, al mismo tiempo que prohibió las operaciones en interiores en gimnasios y centros fitness.

Los casos de coronavirus han aumentado en todo el estado. El condado de Orange informó el jueves 582 nuevos diagnósticos de coronavirus, elevando el recuento acumulativo de casos a 67,167. El condado también anunció nueve muertes más por COVID-19, aumentando el número de muertos a 1,537 a medida que las hospitalizaciones continúan aumentando.

Una de las muertes fue un residente de un centro de enfermería especializada y otro fue un residente de un centro de vida asistida. La semana pasada, el condado informó de 18 muertes, en comparación con las 24 de la semana anterior. Desde el domingo, el condado ha reportado 13 muertes. El número de residentes del condado hospitalizados con el virus aumentó de 291 el miércoles a 304 el jueves, y el número en la unidad de cuidados intensivos cayó de 90 a 83, según la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange. El cambio en el promedio de tres días de pacientes hospitalizados pasó del 13,5% al ​​17,8%.

El condado tiene el 29% de las camas de su unidad de cuidados intensivos y el 65% de sus ventiladores disponibles, y los funcionarios del condado confían en que los hospitales locales pueden manejar el aumento.

“Creo que es importante echar un vistazo a los casos positivos de COVID-19 en el condado, pero también el porcentaje de esos casos, muchos de ellos son personas que son hospitalizadas y también realizan un seguimiento de la capacidad de nuestras camas de hospital”, dijo la supervisora ​​del condado, Lisa Bartlett.

Bartlett, quien también es presidente de la Asociación de Condados del Estado de California, dijo que los funcionarios estatales están preocupados por tener suficiente personal médico para cubrir sus camas de hospital, pero los ejecutivos de los centros médicos locales dicen que están preparados para el aumento.

“En este momento todavía tenemos una cantidad significativa de personal de camas en el condado de Orange”', dijo Bartlett. “Pero debemos realizar un seguimiento a medida que aumentan los casos de COVID y cuántos son hospitalizados. Queremos asegurarnos de que nuestro sistema de atención médica no se vea abrumado”.

Los funcionarios del hospital no solo deben realizar un seguimiento de las hospitalizaciones por coronavirus, sino también de otros pacientes, dijo Bartlett. El estado tiene una política de “ayuda mutua” con respecto a la dotación de personal médico de los hospitales, por lo que si hay un aumento regional fuera del condado, los profesionales médicos del condado de Orange se asignarían donde haya mayor necesidad.

Las unidades de cuidados intensivos del condado no han visto un aumento brusco de pacientes, lo que podría deberse a “mejores terapias” a medida que los médicos se vuelven más eficientes en el tratamiento del virus, dijo Bartlett. La mayor fuente de transmisión del coronavirus se atribuyó a la reunión de amigos y familiares. “Creo que son reuniones privadas pequeñas y medianas, donde la gente está muy cerca sin cubrirse la cara”, dijo Bartlett.

Bartlett y algunos otros líderes del condado de Orange han argumentado que las restricciones más estrictas para las empresas, ya que el condado ha sido colocado de nuevo en el nivel más restrictivo, púrpura, del sistema regulatorio de cuatro niveles del estado equivale a “castigar” a las empresas cuando no lo están. Es un vector de la enfermedad. “Solo podemos cerrar hasta cierto punto”, dijo. “Es por eso que con las reuniones privadas tenemos que averiguar cómo apuntar a ellos”.

Los primeros kits serán distribuídos en las ciudades de Anaheim y Santa Ana.

El director ejecutivo del condado de Orange, Frank Kim, dijo que también es probable que las elecciones del 3 de noviembre también contribuyan al aumento. “Cada vez que tiene una reunión pública que podría incluir protestas sociales, relacionadas con las elecciones o de la comunidad, no estamos diciendo que no pueda hacer esas cosas, pero estamos diciendo que son absolutamente una de las áreas de mayor riesgo porque está interactuando con personas fuera de sus cohortes normales y no sabe de qué partes de la comunidad provienen estas personas, por lo que ahora tiene una mezcla de personas que pueden o no ser del mismo condado. Es una cohorte inestable y eso es un riesgo adicional”.

El condado está implementando un programa para distribuir kits de prueba en el hogar sin costo para los residentes para ayudar a fomentar la cuarentena y el distanciamiento social. Este aumento más reciente en el Condado de Orange aún se ve eclipsado por el aumento de casos en julio, cuando las tasas diarias de casos alcanzaron los 1,000 algunos días.

Las tasas de hospitalización se dispararon hasta 700 algunos días durante el aumento repentino de julio. Pero Bartlett advirtió que las muertes suelen ser un indicador rezagado y, a medida que aumentan las hospitalizaciones, también podrían aumentar las muertes. El número de pruebas realizadas es de 1,300,097, que incluyen 21,263 recibidas el jueves.