Tarjetas falsas de vacunas contra COVID-19 preocupan a funcionarios universitarios

San Luis Obispo, CA - A medida que la variante delta del coronavirus se extiende por todo Estados Unidos, un número creciente de facultades y universidades exigen pruebas de la vacuna COVID-19 para que los estudiantes asistan a clases presenciales. Pero el nuevo mandato ha abierto la puerta para que aquellos que se oponen a recibir la vacuna engañen al sistema, según entrevistas con estudiantes, funcionarios de educación y de aplicación de la ley.

A través de Internet, ha surgido una industria artesanal para adaptarse a las personas que dicen que no se vacunarán por razones personales o religiosas.

Una cuenta de Instagram con el nombre de usuario "tarjetas de vacunación" vende tarjetas de vacunación laminadas COVID-19 por $25 cada una. Un usuario de la aplicación de mensajería encriptada, Telegram, ofrece “Certificados de tarjetas de vacuna COVID-19”, por hasta $200 cada uno.

El procurador de California lanzó una alerta al consumidor advirtiendo a los californianos que no impriman tarjetas de vacunación de COVID-19 falsas y tampoco las compren a que se pueden meter en serios problemas con la ley.

Un número cada vez mayor de consultas en estos sitios y otros similares parecen provenir de quienes están tratando de obtener tarjetas de vacunación falsas para la universidad.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Un usuario de Reddit comentó en un hilo sobre la falsificación de tarjetas de vacunación COVID-19, diciendo, en parte, “Yo también necesito una para la universidad. Me niego a ser un conejillo de indias".

Según un recuento de The Chronicle of Higher Education, al menos 675 colegios y universidades ahora requieren prueba de las vacunas COVID-19. El proceso para confirmar la vacunación en muchas escuelas puede ser tan simple como cargar una foto de la tarjeta de la vacuna en el portal del estudiante.

En Nashville, la Universidad de Vanderbilt suspende el registro del curso de un estudiante hasta que se haya verificado su registro de vacuna, a menos que tenga una acomodación médica aprobada o una exención religiosa.

La Universidad de Michigan dice que tiene controles para confirmar las vacunas de los empleados y estudiantes. Un portavoz dijo a The Associated Press (AP) que la escuela no ha tenido ningún problema hasta ahora con los estudiantes falsificando sus tarjetas de registro de vacunación COVID-19.

Pero Benjamin Mason Meier, profesor de políticas de salud global en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, cuestiona cómo las instituciones pueden verificar esos registros.

"Estados Unidos, a diferencia de la mayoría de los países que tienen sistemas electrónicos, basa su vacunación en una tarjeta de papel endeble", dijo. “Es necesario que existan políticas de responsabilidad para garantizar que cada estudiante opere en el interés colectivo de todo el campus”.

En un comunicado a AP, UNC dijo que la institución realiza una verificación periódica de los documentos y que mentir sobre el estado de vacunación o falsificar documentos es una violación de los estándares de la universidad y puede resultar en una acción disciplinaria. La escuela dijo que no había encontrado ningún caso en el que un estudiante cargara una tarjeta de vacuna falsa.

Un trabajador del condado de Los Ángeles acusado de robar tarjetas de vacunación de COVID-19 en blanco recibió el miércoles cargos de delito grave de hurto.

Pero otro personal y profesores universitarios han expresado su preocupación. Rebecca Williams, investigadora asociada del Centro Oncológico Integral Lineberger de la UNC y del Centro para la Promoción de la Salud y la Prevención de Enfermedades, dijo que si bien estas afirmaciones le preocupan, no le sorprende.

“Es por eso que creo que el desarrollo de una aplicación de pasaporte de vacunas digital nacional confiable es muy importante para el bien de todas las organizaciones y empresas que desean exigir un comprobante de vacunación para los empleados, estudiantes o clientes comerciales”, dijo Williams.

La AP habló con estudiantes de todo el país que no querían ser identificados, pero dijeron que estaban al tanto de los intentos de obtener tarjetas falsas.

Algunos funcionarios escolares reconocen que es imposible tener un sistema infalible.

"Al igual que con cualquier cosa que potencialmente requiera una certificación, existe la posibilidad de que una persona falsifique la documentación", dijo Michael Uhlenkamp, ​​portavoz de la oficina del rector de la Universidad Estatal de California. El sistema escolar, el más grande del país, supervisa a unos 486,000 estudiantes en 23 campus.

Esto es lo que debe saber para tenerla presente y lo que debe hacer si la pierde.

En marzo, la preocupación por las tarjetas de vacunación COVID-19 falsas llevó al FBI a emitir una declaración conjunta con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos instando a las personas a no comprar, crear ni vender tarjetas de vacuna fabricadas. El uso no autorizado del sello de una agencia gubernamental como el HHS o los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades es un delito federal.

En abril, una coalición bipartidista de 47 fiscales generales estatales envió una carta a los directores ejecutivos de Twitter, Shopify y eBay para eliminar anuncios o enlaces que vendían tarjetas falsas.

Muchos de los sitios tienen palabras clave en la lista negra relacionadas con tarjetas falsas, pero los lugares para comprar los documentos siguen apareciendo en aplicaciones de mensajería, foros de chat y la web oscura.

Los vendedores en sitios web como Counterfeit Center, Jimmy Black Market y Buy Express Documents enumeran tarjetas de vacuna COVID-19, certificados y pasaportes para la venta, algunos cuestan €400 Euros o alrededor de $473,49. Un anuncio en el sitio web Buy Real Fake Passport promete tarjetas de vacunación falsas por miles.

Alguien puede usar tus datos para cometer fraudes y delitos, advierten las autoridades.

“Se esconde debajo de nuestras narices. Si lo desea, puede averiguarlo ”, dijo Saoud Khalifah, fundador y director ejecutivo del software de detección de estafas Fakespot. "Si vemos señales en las que lugares como Lollapalooza y otros festivales están recibiendo tarjetas falsas para ganar entradas, la tendencia continuará en estas universidades".

En julio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció su primer enjuiciamiento federal por fraude criminal que involucra un esquema de tarjeta de vacunación y vacunación COVID-19 falsa. Juli A. Mazi, 41, médico naturópata en Napa, California, fue arrestado y acusado de un cargo de fraude electrónico y un cargo de declaraciones falsas relacionadas con asuntos de atención médica.

Los documentos judiciales alegan que vendió tarjetas de vacunación falsas a clientes que parecían demostrar que habían recibido vacunas Moderna. En algunos casos, los documentos muestran que la propia Mazi llenó las tarjetas, escribió su propio nombre y supuestos "números de lote" de Moderna para una vacuna que de hecho no había administrado. Para otros clientes, proporcionó tarjetas de registro de vacunación CDC COVID-19 en blanco y le dijo a cada cliente que escribiera que había administrado una vacuna Moderna con un número de lote específico.

Tiendas como Office Depot ofrecen una plastificación gratuita, pero esto no sería recomendable. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

Exigir vacunas para asistir a clases en colegios y universidades se ha convertido en un tema político polémico en algunos estados. Las universidades públicas en al menos 13 estados, incluidos Ohio, Utah, Tennessee y Florida, no pueden exigir legalmente las vacunas COVID-19 debido a la legislación estatal, pero las instituciones privadas en esos mismos estados sí pueden.

Algunos estudiantes universitarios han recurrido a plataformas de redes sociales como Twitter y TikTok para expresar su indignación por otros estudiantes que poseen tarjetas de vacunas fraudulentas.

Maliha Reza, estudiante de ingeniería eléctrica en la Universidad Estatal de Pensilvania, dijo que es asombroso que los estudiantes paguen por tarjetas de vacunación falsas cuando pueden recibir la vacuna COVID-19 sin costo alguno.

"Estoy enojado por eso, como si hubiera más enojo de lo que podría describir en este momento", dijo Reza. "Es tonto teniendo en cuenta que la vacuna es gratuita y accesible en todo el país".