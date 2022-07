Posible regreso al uso de mascarillas en el condado de Los Ángeles: lo que debes saber

Lo que debes saber El condado de Los Ángeles puede ingresar al nivel comunitario “alto” de COVID-19 a más tardar el jueves.

Volverá a imponerse el uso de mascarillas en interiores si el condado permanece en la categoría “alta” durante dos semanas consecutivas.

Un mandato universal se aplicaría a todos los espacios públicos interiores.

El condado de Los Ángeles está en camino de ingresar al nivel comunitario “alto” de COVID-19 a más tardar el jueves, en cuyo caso el mandato de uso de mascarillas en interiores regresaría dos semanas después, dijo el director de salud pública el martes.

Si el condado continúa al ritmo actual, las mascarillas podrían volver a ser obligatorias en espacios cerrados antes del 29 de julio.

¿Dónde nos encontramos ahora?

El condado se encuentra en el nivel “medio” del COVID-19 según lo definido por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, que tiene en cuenta la cantidad de casos de virus y las admisiones hospitalarias.

¿Qué significa el nivel comunitario “alto” de los CDC?

Para llegar a la categoría "alta", la tasa diaria de pacientes con COVID-19 positivo del condado admitidos en los hospitales del área superaría los 10 por cada 100,000 residentes.

Hasta el martes, esa tasa era de 8,8 por cada 100,000 habitantes.

La directora de Salud Pública, Bárbara Ferrer, le dijo a la Junta de Supervisores que espera que el condado pase a la categoría de actividad “alta” en unos días.

¿Cuándo volverá el mandato de mascarillas en espacios cerrados?

Se impondrá un mandato obligatorio de mascarillas en espacios cerrados si el condado permanece en la categoría “alta” durante dos semanas consecutivas, lo que, según el ritmo actual, significa que el mandato entrará en vigencia el 29 de julio.

“Reconozco que cuando volvamos al uso de mascarillas en interiores para reducir la alta propagación, para muchos, esto se sentirá como un paso atrás", dijo la directora de salud pública, Bárbara Ferrer.

Pero dijo que el uso de mascarillas “tiene mucho sentido porque nos ayuda a reducir el riesgo”.

¿Qué cambiaría el mandato de la mascarilla?

Ya se requieren máscaras en todas las formas de transporte público en el condado de Los Ángeles y en otros espacios interiores, como centros de atención médica, centros correccionales y refugios.

Para obtener más información sobre las reglas actuales de uso de máscaras, haga clic aquí.

Un mandato universal extendería el requisito a todos los espacios públicos en espacios cerrados, incluidos los espacios de oficinas compartidos, las instalaciones de fabricación, las tiendas minoristas, los eventos en interiores, los restaurantes y bares en interiores y las escuelas.

¿Las máscaras reducen las tasas de infección?Estudios recientes dicen que sí, particularmente para las personas que usan máscaras bien ajustadas y de mayor calidad, como las máscaras N95 o KN95.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.