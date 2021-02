“De ilegal nada queremos”: migrantes en la frontera suplican a la administración de Joe Biden

TIJUANA - Decenas de migrantes provenientes de varios países continúan acampando en la frontera en el Puerto de Entrada de El Chaparral esperando a que puedan presentar sus solicitudes de asilo.

Los manifestantes llegaron con pancartas que imploraban por la ayuda de la administración de Joe Biden, donde expresaban que en Tijuana corrían peligro.

Este lunes, los solicitantes de asilo hicieron su presentación cantando: “Joe Biden te lo pedimos y te lo suplicamos. Tenemos casi ocho días teniendo hambre y también frío… seguimos yo y los míos… De ilegal nada queremos, solo que abras el camino”.

Desde la semana pasada cientos de migrantes provenientes del interior de México y Centroamérica comenzaron a llegar en el Puerto de Entrada en El Chaparral donde montaron un campamento improvisado y permanecen a la expectativa.

A pesar de que las autoridades de México les han ofrecido trasladarlos a albergues y las temperaturas durante la noche bajan a los 56°, muchos han optado por quedarse en la frontera insistiendo por respuestas para los que aún no tienen un proceso de asilo activo.

Diana Ramírez, quien llegó con su esposo y sus dos niñas pequeñas desde Michoacán a la frontera dijo a TELEMUNDO 20 que hacían fila “en caso de que den otra vez números o algo pues agarrar ahora si uno para estar más seguro que a lo mejor tenemos oportunidad de cruzar”.

Instalan hogares improvisados en El Chaparral

Y es que el proceso para el registro para ingresar a EEUU es solo para las personas que han permanecido en México bajo el Protocolo de Protección de Migrantes (MPP), una política que habría llegado a su fin el viernes, quienes tienen un caso activo con la Oficina Ejecutiva para Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).

El procesamiento de un limitado de personas comenzó en el puerto de entrada de San Ysidro donde 25 personas fueron transportadas por organizaciones internacionales hacia la frontera entre Estados Unidos y México.

Según Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional el proceso tomará tiempo y agregó que “estar presente físicamente en un puerto de entrada no es la manera de tener acceso a este proceso, y las personas no deben realizar el peligroso viaje hacia la frontera. Las restricciones para viajeros en la frontera continúan vigentes y serán aplicadas”.

Al entrar a EE.UU., migrantes deberán realizarse la prueba del COVID-19 para después ser transportados a albergues o con sus familiares,

Para determinar si las personas son elegibles deben registrarse en la página http://conecta.acnur.org, una vez registrados, las personas recibirán información sobre la fecha y el lugar para ser procesados bajo este programa.

Este lunes también se publicó un nuestro número gratuito desde México: 800-226-8769 y en el correo conecta@unhcr.org.

Además puedes verificar si tu caso MPP está activo o cualquier caso pendiente de inmigración en: https://portal.eoir.justice.gov.

Algunos de los migrantes cumplieron cuatro noches durmiendo en las inmediaciones, y con lágrimas y algunos con cantos, pidieron la atención del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Un nuevo grupo de migrantes de Centroamérica obtuvo el pase para cruzar a Estados Unidos por el puerto de San Ysidro, este lunes por la mañana, y así esperar su turno para sus fechas de corte de inmigración en el lado estadounidense.

“Queremos que el presidente Joe Biden, así como prometió ayudarle al emigrante que nos cumpla”, dijo Rosmery Martínez, migrante originaria de El Salvador.

Martínez dijo que lleva días sin tomar un baño a la espera de resultados.

Desde “El Chaparral”, las casas de campaña hechas con cobijas, cartón y el hacinamiento, rodean la vista de la zona. Estos migrantes pidieron al presidente de Estados Unidos que no los abandone, a pesar de no ser parte del programa de MPP.

“Estamos, así como en un bosque perdidos y cuando el dueño del bosque ahí esta y no hace nada, entonces hay niños, tiernitos que se pueden enfermar, que se pueden morir por una hipotermia de estar durmiendo ahí”, aseguró Melvin Gómez, migrante de Guatemala.

Un grupo de migrantes acampan en el puerto de entrada El Chaparral en Tijuana, esperando que les permitan entrar a Estados Unidos tras el fin de MPP.

Los migrantes en Tijuana, que han esperado por años su sueño de cruzar a Estados Unidos, dijeron que estaban confundidos y pidieron a la organización sin ánimo de lucro, ACNUR, más información sobre que hacer.

Sin embargo, las autoridades aseguraron que la información ya se les dio, incluso con grandes pancartas en “El Chaparral”.

“Ninguna razón no hay ningún motivo para que estén aquí, nosotros lo entendemos que es mucha desesperación por eso es que hemos estado aquí de manera constante y así vamos a seguir informándoles”, aseguró Luis Javier Algorri, subsecretario de asuntos migratorios en Baja California.

Y este lunes, salió en Tijuana el segundo contingente de migrantes a Estados Unidos, solo un total de 25.

La congresista, Nanette Barragán visitó el puerto de entrada.

“Se les avisa, de ahí son trasladados al albergue federal, al centro integrador Carmen Cerdán, ahí se les lleva a cabo un examen un PCR de que no están contagiados, se verifica los documentos y de ahí sale un autobús directamente aquí al cruce fronterizo”, informó Algorri.

Mientras tanto, otros migrantes como Nery Maribel Cabrera, migrante de Honduras, sufrieron una segunda decepción, pues, aunque las autoridades le aseguraron que hoy podría cruzar, hoy se quedó una vez más en Tijuana

“Ahorita que me presento dicen que no estén dejando entrar a nadie, que es orden que tienen y pues que solo me iban a dar el permiso, con la nueva fecha que me toca que es el 18 de marzo”, dijo Cabrera.

Por otro lado, en la zona de “El Chaparral”, los olores ya son terribles, y la comunidad tiene problemas para encontrar un baño, además de que las autoridades temen un brote de COVID-19 en el sitio.

Sin embargo, las autoridades aseguraron que no retirarán a ningún migrante a la fuerza.

“Nosotros no somos de hacer las cosas por la fuerza, hay que hacerlo por el lado de la razón, nosotros vamos a seguir hablando y vamos a seguir hablando con ellos”, agregó Algorri.

Las autoridades en México recordaron a los migrantes que no deben estar en la zona de “El Chaparral”, pues todo el proceso para continuar con su trámite de asilo a quienes cuenten con el programa MPP será virtual, y que después vendrán otras fases para saber qué pasará con el resto de quienes esperan desde Tijuana.

Con la esperanza del procesamiento de casos de asilo a partir del 19 de febrero, migrantes llegan a la frontera norte de México.

Un grupo de 25 migrantes entre los primeros en cruzar la frontera para continuar con su proceso de asilo político en EE.UU.

Caos, y aglomeraciones, cientos de migrantes esperaron en la frontera de El Chaparral por días creyendo que tras el fin del programa de permanecer en México se les permitiría entrar a EEUU, sin embargo no fue así. Mientras 25 migrantes logran pisar suelo estadounidense para continuar con su proceso de asilo.