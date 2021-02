“Tenemos 2 años y medio sufriendo”: migrantes en busca de asilo instalan campamento en puerto fronterizo

TIJUANA - Algunos migrantes llevan ya cuatro días en el lugar, mientras otros siguen llegando con incertidumbre y esperanza al puerto fronterizo, luego de que el pasado 19 de febrero Estados Unidos permitiera el acceso para 25 migrantes que ya tienen un proceso activo de asilo político en la Unión Americana.

Este domingo, migrantes de diferentes nacionalidades que han montado un campamento improvisado en El Chaparral en Tijuana, permanecen a la expectativa.

Con casas de campaña, cobijas y cajas de cartón, han adecuado la calle como su refugio y punto de espera de cualquier noticia sobre el proceso de asilo político que están buscando, pero que no han comenzado.

Ana Sarahí Mancillas, migrante de Honduras, lleva cuatro días durmiendo en el lugar junto a su familia.

“Estamos esperando en Dios y como quien dice en el señor presidente que esperamos que se toque el alma y pueda ver que estamos haciendo un sacrificio por entrar a buscar una mejora”, dijo Mancillas a TELEMUNDO 20.

Mientras los niños juegan fútbol en la calle, migrantes como María Elena, originaria de Honduras, han decidido permanecer en el lugar a pesar de que esto los expone a las bajas temperaturas y a un constante riesgo en medio de la pandemia.

“En la noche aguantan mucho frío, ellos están en la intemperie porque nosotros necesitamos ayuda me entiendes, no sólo los MPP, nosotros tenemos ya dos años de estar acá sufriendo, yo con mis cinco hijas, soy una madre soltera, a mi nadie me ayuda de ningún lado”, dijo María Elena.

Un grupo de 25 migrantes entre los primeros en cruzar la frontera para continuar con su proceso de asilo político en EE.UU.

A pesar de que las autoridades estadounidenses han reiterado que solo aquellos que estén dentro del programa MPP podrán dar seguimiento a su caso y aplican en esta primera fase, la mayoría de los que se encuentran acampando en El Chaparral todavía no tienen un proceso activo. Sin embargo, señalan que no se moverán del sitio.

“Vamos a seguir aquí hasta el tiempo que sea necesario las únicas autoridades que se han acercado son migración de México ellos no se han expresado de que no está abierta la frontera para nosotros”, comentó Martha Vázquez, migrante de El Salvador.

Vázquez es la primera en la fila, no se ha movido de este lugar adaptado para una espera indefinida.

Se trata del primer grupo de migrantes que estuvieron varados en México por varios meses sin poder cruzar a EEUU para pedir asilo político.

“Ésa es la esperanza que tenemos que venga alguien del gobierno de Estados Unidos y que nos diga bueno vamos a agregarlos su número siempre van estar en espera pero igual tener esa esperanza”, señaló Vázquez.

En el lugar se encuentran mantas con información y código “QR” para aquellos que requieran acceder al sitio donde pueden dar continuidad a su caso a través de la página WEB de conecta.acnur.org.

Mientras, autoridades de México, les han ofrecido trasladarlos a albergues, les han llevado cobijas y también se instaló un módulo para orientación psicológica por parte de DIF estatal.

Sin embargo, a pesar de insistir en que la frontera permanece cerrada y aún no hay un proceso definido para aquellos que todavía no lleven un caso activo en la corte, las familias siguen llegando, como es el caso de Rafael Rivera y su esposa Diana.

"Se restauró un poquito la esperanza, estamos celebrando", dice Dulce García, directora ejecutiva de Ángeles dela Frontera.

“Nosotros acabamos de llegar ahora o llegamos pero pues no sabemos vamos a esperar hasta mañana a ver que a ver qué pasa a ver qué nos dicen”, comentó la pareja.

Esta familia de Michoacán llegó con con sus dos pequeñas a la frontera, y a pesar del frío, esta noche dijeron que dormirán en El Chaparral. “Hacer fila en caso de que den otra vez números o algo pues agarrar ahora si uno para estar más seguro que a lo mejor tenemos oportunidad de cruzar”, mencionó Diana.

Y a pesar de que reconocen que el gobierno de Estados Unidos no está recibiendo a nuevos solicitantes, prefieren no abandonar su espera.

“A lo que yo he escuchado creo que nomás van a pasar a los que ya tienen número o algo así, de todas maneras vamos a esperar a ver qué nos dicen a nosotros ahí tenemos cobijas todas maneras a ellos las abrigamos bien”, puntualizó Rafael Rivera, migrante michoacano.