Captado en cámara: oso pasea por el patio trasero de una casa de Wrightwood

La cámara captó un primer plano de un oso en el patio trasero de una casa durante un paseo nocturno en la nieve el jueves en la comunidad montañosa de Wrightwood.

El oso, aparentemente sin prisa por llegar a ningún lado, emergió de la oscuridad, dejando un rastro de huellas en la nieve detrás de la casa en las montañas del condado de San Bernardino. El regordete visitante pareció investigar brevemente una cámara de seguridad de una casa en una pared de ladrillos antes de saltar a un patio.

Se puede escuchar a un perro pequeño ladrando a través de la solapa de una puerta cuando el oso se perdía de vista. Otra cámara mostró al oso de aspecto saludable escalando una valla de tela metálica.

El oso, que podría haberse despertado recientemente de una larga siesta de invierno, probablemente estaba buscando comida.

¿Qué tipos de osos hay en California?

Los osos negros, que pueden tener diferentes colores de pelaje, no son verdaderos hibernadores, pero son capaces de quedarse dormidos durante varios meses durante el invierno, según el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California.

Las tres características de un verdadero hibernador son un metabolismo reducido, un ritmo cardíaco más lento y una temperatura corporal más baja, según el Servicio de Parques Nacionales.

Durante el invierno, los osos negros conservan una temperatura corporal de 88 grados o más, reducen su tasa metabólica a la mitad y viven de su propia grasa, según el Departamento de Pesca y Vida Silvestre.

A los osos negros les gusta alimentarse de plantas, insectos, nueces, bayas y cualquier otra cosa que consideren comestible, como el contenido de los contenedores de basura. Si la comida escasea en su hábitat natural, es probable que los osos busquen comida en otro lugar, acercándose a los humanos y los vecindarios residenciales.

La población de osos negros de California ha ido en aumento durante las últimas dos décadas, pasando de un estimado de 10,000 a 15,000 a principios de la década de 1980 a entre 25,000 y 30,000. Ese es un cálculo conservador, según el departamento estatal de pesca y vida silvestre.

¿Cómo se reconocen los osos negros?

Los osos negros, reconocidos por sus cabezas pequeñas y estrechas y sus orejas pequeñas, tienen pelajes que varían en color desde el tostado o el marrón hasta el negro. Las hembras crecen hasta alrededor de 200 libras y los machos pueden pesar 350 libras con algunos gigantes que pesan más de 600 libras.

Aproximadamente la mitad de la población de osos del estado se puede encontrar en las montañas de Sierra Nevada y áreas al norte y al oeste. Solo un 10 por ciento estimado de la población de osos negros habita en el centro oeste y suroeste de California.

Aunque está en la bandera del estado, el temible oso grizzly ya no se puede encontrar en la naturaleza de California. El último oso grizzly observado en California recibió un disparo a principios de la década de 1920.

