Al menos dos heridos en apuñalamiento en Woodland Hills

Un hombre armado con un cuchillo fue detenido después de que al menos dos personas resultaran heridas en un apuñalamiento el miércoles por la mañana en Woodland Hills.

El incidente se reportó en la cuadra 24000 de la Calle Hatteras, en la comunidad del oeste del Valle de San Fernando.

Dos personas se encontraban en estado grave o crítico y una tercera sufrió heridas moderadas, según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD). La policía dijo que dos personas habían sido apuñaladas.

Cuando los agentes llegaron al lugar, el atacante armado con un cuchillo tenía como rehén a un miembro de la familia, dijo la policía. Ese hombre finalmente fue detenido.

Los detalles sobre lo que condujo al ataque no estuvieron disponibles de inmediato.

