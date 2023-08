Piden ayuda para localizar a chofer que huyó tras atropellar mortalmente a un padre de familia

Una familia devastada en Winchester suplica al público que los ayude a identificar al conductor que atropelló y mató a un amado padre el lunes.

“Él no se merecía esto… Mis hijos no merecían que les quitaran a su papá”, dijo Myra Basulto, cuyo esposo, Gilberto Sotelo, fue asesinado frente a ella.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Sotelo, de 38 años, es recordado por su abnegación y ética de trabajo, en la que trabajó duro para mantener a su familia. Deja siete hijos, de 2 a 18 años.

“Un gran hombre”, dijo Basulto sobre su difunto esposo. “Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa y todo por cualquiera”.

Los dos habían sido novios durante casi 20 años, según la viuda.

Sotelo fue atropellado por un conductor que se dio a la fuga el lunes, alrededor de la 1:30 a.m. Según la esposa de la víctima, el indicador de gasolina del vehículo de Sotelo estaba roto, por lo que se quedó sin gasolina en el arcén de la 215 en sentido sur.

Después de llamar a su esposa para que le trajera gasolina, Basulto siguió su camino junto con su hijo menor.

“Aparqué detrás de su camión. Su camioneta era muy visible, es una camioneta grande, levantada y sus peligros estaban en el arcén derecho”, recordó Basulto. “Y comenzó a verter el gas. No estuvo allí ni un minuto y yo solo lo estaba mirando. Acabo de ver algo: un coche acaba de volar. Sé que iban a exceso de velocidad y el auto llegó al arcén”.

La viuda desconsolada dijo que corrió hacia la camioneta de su esposo y lo encontró inconsciente.

“Empecé a entrar en la autopista y traté de señalar a la gente”, dijo. “Nadie se detuvo a ayudarme. Estaba justo ahí”.

La Patrulla de Caminos de California (CHP) dijo que el conductor, que se cree que viajaba en un SUV o camión Honda, no se detuvo. La investigación está en curso.

“Si esta persona se durmió o estaba borracha, sea lo que sea, sinceramente creemos en nuestro corazón que no hubo mala intención”, dijo Jesús Sotelo, hermano de la víctima.

Un vendedor ambulante quedó vivo de milagro después tras ser arrollado por un conductor que se dio a la fuga. La víctima se dirigía a casa cuando sucedió el incidente

Mientras los seres queridos de la víctima continúan llorando su pérdida, los miembros de la familia crearon una cuenta de GoFundMe para cubrir el costo del funeral de Gilberto. Mientras tanto, Basulto espera que cualquier persona con información se presente.

Las autoridades recomiendan a aquellos que saben más sobre el caso que se comuniquen con la oficina de Riverside de CHP al 951-637-8000.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.