Varios bomberos resultaron heridos tras la explosión de un camión en Wilmington

Varios bomberos resultaron heridos cuando un tanque presurizado en un camión explotó el jueves por la mañana en una calle de Wilmington.

La poderosa explosión se reportó alrededor de las 7 a.m. en la cuadra 1100 de North Alameda Street. Los detalles sobre la respuesta inicial que llevó a los bomberos al lugar cerca de un patio de camiones junto a un vecindario residencial no estuvieron disponibles de inmediato.

Siete bomberos resultaron heridos y al menos dos fueron hospitalizados en estado crítico. Otras personas estaban siendo evaluadas por lesiones en el lugar.

La explosión, que posiblemente involucró a un tanque de gas natural comprimido en un camión, dejó escombros esparcidos en la calle. El vídeo de NewsChopper4 mostró varios camiones de bomberos en el lugar y los restos del camión quemado cerca de un cruce ferroviario.

El gas natural comprimido (GNC) es un gas combustible compuesto principalmente de metano que se almacena en contenedores duros presurizados.

