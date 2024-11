Influencer enfrenta cargos por la muerte de una mujer en accidente en West Hollywood

La familia de una mujer de 83 años que murió en un accidente el mes pasado en West Hollywood dice que la pérdida de la matriarca de la familia ha sido demasiado para soportar.

Esther Abouab murió en un accidente automovilístico el 10 de octubre cuando ella y su esposo viajaban cerca de la intersección de las avenidas Fountain y Spaulding. Allí, la pareja y otro conductor chocaron, lo que provocó que el automóvil de la pareja fuera empujado hacia un estacionamiento, Abouab murió en el lugar y su esposo quedó gravemente herido.

“Mi madre estaba llena de vida. Le encantaba cantar y bailar y era una artista y cada expresión de ella salía a la luz todos los días”, dijo Greg Morris, el hijo de Abouab.

Su auto fue embestido por otro que transitaba a alta velocidad y en donde viajaban dos jóvenes que resultaron heridos de gravedad.

Según Morris, sus padres estuvieron casados ​​durante más de 50 años. Ahora, su padre continúa recuperándose del accidente que le quitó la vida a su amada esposa.

“Todos vamos a caminar por la vida con un gran vacío en el corazón y mi pobre padre… no hay palabras para describir el dolor y la angustia con los que mi padre tendrá que vivir por el resto de su vida”, dijo Morris. “Es simplemente devastador”.

El otro conductor, que fue identificado como el influencer de las redes sociales Garrett Bruno, ahora enfrenta varios cargos, incluidos asesinato, conducción imprudente y agresión a un agente de policía.

“No estamos bien”, dijo Morris. “Mi familia está completamente angustiada por el asesinato sin sentido y violento de mi preciosa madre. Ella era el pegamento de nuestra familia y realmente el centro de todo nuestro universo”.

La estación hermana NBC4 se comunicó con el abogado de Bruno para obtener comentarios pero no habían obtenido respuesta al momento de redactar este artículo.

